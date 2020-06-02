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Altıncık görevine resmen başladı

Akıncı: "Toplumlar bazı dönemlerde tökezleyebilirler ama adalet tökezlememeli"

02 Haziran 2020 Salı 13:59
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Altıncık görevine resmen başladı

Başsavcı vekili olarak görev yapan Sarper Altıncık, KKTC’nin yeni Başsavcısı seçilmesinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda yemin ederek, resmen ve asaleten görevine başla

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen yemin töreninde, ilk olarak Altıncık’ın özgeçmişi okundu. Altıncık’ın yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başsavcı Sarper Altıncık tarafından imzalar atıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, imza atılan kalemi Altıncık’a hediye etti. 

AKINCI

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında, yeminle göreve başlamakta olan Başsavcının, görevini Anayasanın emrettiği şekilde ve yemininde ifade ettiği şekilde en iyi çerçevede yerine getireceğinden kuşku duymadığını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Hukuk Dairesi ve Başsavcılık makamlarının bağımsız bir makam olduğuna işaret ederek, Altıncık’a,  tam bir tarafsızlık içinde sadece Anayasanın, demokratik, laik ve hukuk devleti olmanın gereklerinin yerine getirileceği bir görev dönemi temenni etti.

Akıncı, adalet sistemi içerisinde yargı ve savunma gibi başsavcılık makamının da son derece önemli görev ifa ettiğini kaydetti.  

Akıncı sözlerine şöyle devam etti: 

“Toplumlarda siyasal sorunlar olabilir, ekonomik sorunlar olabilir, toplumlar bazı dönemlerde tökezleyebilirler ama adalet sistemi hiçbir zaman tökezlememesi gereken ve yurttaşlardaki adalet duygusu hiçbir zaman zedelenmemesi gereken bir olgudur diye düşünüyorum. Bunların sadece sözlü olarak değil vicdanlarda da hissedilmesi gereken bir duygu olduğuna inanıyorum. 

Eğer bir ülkede toplum adalet duygusuna olan inancını yitirirse o toplum çok şeyini yitirmiş demektir. Siyasal sistemler arıza yapabilir, düzeltilebilir. Ekonomik sıkıntılar yaşanabilir düzeltilir ama adalet duygusu herşeyin başında gelir diye düşünüyorum ve bunun tecellisi için, en iyi şekilde yaşam bulması için Başsavcı olarak ve devletin de hukuk danışmanı olarak en iyi şekilde hizmet vereceğine inanıyorum. Göreviniz hayırlı olsun.”

SARPER ALTINCIK KİMDİR?

Sarper Altıncık, 8 Kasım 1964 tarihinde Cemile Altıncık ve Merhum Zersim Altıncık’ın dört evladından ikincisi olarak Lefkoşa’da dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Atatürk İlkokulu’nda, Ortaokulu Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda ve liseyi Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetine müteakip askerlik görevini yaptıktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak, 29 Eylül 1992’de avukat kaydını yaptırdı. 

31 Mart 1998 tarihine kadar serbest avukatlık yaptıktan sonra 1 Nisan 1998 tarihinde savcı olarak atandı. Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 1 Mart 2011 tarihinde Kıdemli Savcılığa, 16 Kasım 2018 tarihinde ise Başsavcı Yardımcısı Muavinliğine atandı.

Altıncık, evli ve biri erkek, ikisi kız, 3 çocuk babasıdır.

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