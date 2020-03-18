Altınör ailesinden topluma ‘büyük destek’

Ülkemizin genç ve başarılı iş insanlarından Malpas Hotel direktörü Fahri Altınör, içinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde, büyük bir duyarlılık ve işbirliği örneği sergileyerek hotelinin gözetim merkezi olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği yaptı

NE GÜNEY’DE NE DE TÜRKİYE DE VAR…

Devletin, vatandaşlarının en iyi hizmeti alabilmesi ve en uygun koşullarda karantina altında tutulması için çok önemli bir karar aldığına dikkat çeken Altınör, “Devletimiz karantina altında tutulacak vatandaşlarımızı 5 yıldızlı bir Hotelde ağırlamayı uygun gördü. Vatandaşlarımız, 15 günlük süreyi 5 yıldızlı bir Hotelde en konforlu şekilde geçirecekler. Böyle bir uygulama ne Güney Kıbrıs’ta ne de Türkiye’de var” dedi.

Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, yurtdışından ülkeye gelecek olan Kıbrıslı Türk öğrenciler ve KKTC vatandaşlarının 15 gün boyunca gözetim altında tutulması için Çatalköy Bölgesi’ndeki Malpas Hotel, gerekli tüm güvenlik ve hijyen önlemleri alınarak gözetim merkezi haline getirildi.

Ülkemizin genç ve başarılı iş insanlarından Malpas Hotel direktörü Fahri Altınör, büyük bir duyarlılık ve işbirliği örneği sergileyerek hotelinin gözetim merkezi olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı’na öneride bulundu.

“Özellikle, İngiltere ve Türkiye başta olmak üzere, yurtdışında eğitim gören çok sayıda Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisi ve vatandaşların ülkeye geldikleri zaman, 15 günlük gözetim sürecini evlerinde değil kurulacak izole bir karantina merkezinde geçirmeleri gerektiğiyle ilgili açıklamaları duymuştuk. Sağlık Bakanlığı’nın karantina merkezi için uygun bir yer aradığını duyduğumuz zaman bu konuda bir katkımız olabileceği düşüncesiyle Sağlık Bakanlığı’na Hotelimizin bu amaç doğrultusunda kullanılabileceğini ilettik” diyen Malpas Hotel direktörü Fahri Altınör, uzmanların Hotele gelerek incelemeler yaptığını ve Malpas Hotel’in bu amaç için kullanıma uygun bulduklarını ifade etti.

“BÖYLE BİR İMKÂN NE GÜNEY’DE NE DE TÜRKİYE’DE VAR”

Devletin, vatandaşlarının en iyi hizmeti alabilmesi ve en uygun koşullarda karantina altında tutulması için çok önemli bir karar aldığına dikkat çeken Altınör, “Devletimiz karantina altında tutulacak vatandaşlarımızı 5 yıldızlı bir Hotelde ağırlamayı uygun gördü. Vatandaşlarımız, 15 günlük süreyi 5 yıldızlı bir Hotelde en konforlu şekilde geçirecekler. Böyle bir uygulama ne Güney Kıbrıs’ta ne de Türkiye’de var. Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de karantina merkezi haline getiren yerlerin içler acısı durumunu hep birlikte basından ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Biz de Hotel personelimizin sağlığını da düşünerek tüm önlemlerimizi alıp Hotelimizde gerekli düzenlemeleri yaptık. Netice itibariyle, virüs taşıyıp taşımadığını bilmediğimiz vatandaşlarımızı bir hastane ortamına sokarak gözetim altında tutmanın hem sağlık hem de psikolojik açıdan uygun olmadığı konusunda hem fikiriz. Hem de hastanelerin yatak kapasitesini gereksiz yere doldurmuşta olacaktık” şeklinde konuştu.



PERSONELE KAPSAMLI EĞİTİM

Hotel personelinin, kılık kıyafet, önlem ve hijyen konusunda eğitimden geçirildiğini ve bu sürece hızlı şekilde hazırlandığını kaydeden Altınör, Hotel içerisinde, sağlık personeli ve polis ekiplerinin kullanacağı bölümlerin uygun hale getirildiğini ve ayrıca tüm güvenlik kamerası sisteminin yeniden elden geçirilerek tüm odaların kapılarının görülebileceği şekilde ayarlandığını belirtti. Altınör, ana katların 24 saat boyunca kesintisiz şekilde izleneceğini ve kural ihlallerinin önüne geçileceğinin altını çizdi. 15 gün boyunca gözetim altında tutulacak olan kişilerin tek kişilik odalarda konaklayacağını ve kesinlikle odalara giriş ve çıkış olmayacağını vurgulayan Altınör, Hotel personeli ile karantina altında tutulan kişilerin hiçbir şekilde temas halinde olmayacaklarını da belirtti.

“HOTEL PERSONELİ DE İZOLE EDİLDİ”

Karantina altındaki kişilere yemeklerinin tek kullanımlık kaplar ve çatal bıçak ile kapılarının önündeki sehpalara bırakılarak servis edileceğini, ayrıca odaların temizliği için de odalara bırakılan gerekli temizlik malzemeleri ile odada konaklaya kişiler tarafından yapılacak” diyen Altınör, “Yemek dağıtımını yapacak personel, karantina altında tutulan kişilerle temas etmeyecek olsalar bile, diğer personelle onların da hiçbir teması olmayacak” şeklinde konuştu.

“AİLELER RAHAT OLSUN”

“Biz, Hotelde karantina altında tutulacak kişilerin bu süreçte kendilerini kötü hissetmemesi, psikolojilerinin ve ruh sağlıklarının iyi olması için de elimizden geleni yapıyoruz. İnternet ağımızı geliştirerek hızını en üst seviyelere çıkardık. Bunun haricinde karantina ortamında uygulanabilecek çeşitli bireysel aktiviteler de planlıyoruz” diyen Altınör, Hotelimizde bu süreçte konaklayacak kişilerin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için de çalışacağız” dedi. “Ailelerimiz içini rahat tutsun” diyen Altınör, “Eğer aileler çocuklarına; kıyafet, özel eşya gibi bazı eşyalarını göndermek istiyorlarsa onlara bu konuda yardımcı olacağız” dedi.