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Altınova ile Ağıllar Köyü'ne, su doğrudan ulaşacak

KKTC su temin projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen ancak İskele’ye bağlı Altınova ile Ağıllar Köyü’ne, su hattı olmadığı için tankerlerle taşınan su, kısa bir süre sonra doğrudan ulaşacak. 

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:19
Altınova ile Ağıllar Köyü'ne, su doğrudan ulaşacak

Su geçişini sağlayacak çalışmalar İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi tarafından sürdürülüyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Su İşleri Birimi Teknik Sorumlusu Veli Çağakanlı’dan bilgi aldı.

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMA ALTINOVA-AĞILLAR ARASINDA OLACAK

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’ne bağlı Altınova ve Ağıllar Köyü’nün su sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen çalışmalar sürüyor. 

Su hattı olmamasından ötürü İskele Belediyesi tarafından tankerlerle taşınan su, yakın bir zamanda Altınova ve Ağıllar’a doğrudan ulaşacak. İskele Belediyesi, yaşanan sorunu ortadan kaldırmak, halkın uğradığı mağduriyeti gidermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda su hattı geçişini sağlamak için 9 km’lik alanda kazı çalışması yapan Veli Çağakanlı öncülüğündeki İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi, boruları döşemeye başladı. İlk etapta Altınova Köyü’nün su akışını sağlayacak ekip, ikinci etapta ise aynı çalışmayı Altınova-Ağıllar arasında başlatarak Ağıllar Köyü’ne de suyu doğrudan ulaştıracak.

SADIKOĞLU, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Su İşleri Birimi Teknik Sorumlusu Veli Çağakanlı ve ekibi tarafından yürütülen ve tamamı İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen Topçuköy-Altınova arasındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çağakanlı’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Döşenmeye başlanan borularla birlikte çalışmaların sonunda suyun doğrudan ulaşmadığı hiçbir köy kalmayacağını vurgulayan Sadıkoğlu, Topçuköy-Altınova arasındaki su hattı çalışmalarının bitmesinin hemen ardından Altınova-Ağıllar Köyü arasında da aynı işlemin yapılacağını ifade etti. Başkan Sadıkoğlu, bu süreçte İskele Belediyesi’ne güvenen Altınova ve Ağıllar Köyü’nde yaşayan herkese bir kez daha teşekkür etti.

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AltınovaSuHaberKKTC
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