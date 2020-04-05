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Altıok: “İngiltere’den gelen tüm öğrencilere PCR testi yapılmalı”

Akademisyen Hasan Ulaş Altıok, aynı uçakta ülkeye gelen ve Riverside Hotel'de karantina altında olan 3 öğrenciye yapılan coronavirüs test sonucun pozitif çıkması sonrası 336 öğrencinin otelden çıkışlarının durdurulması kararını doğru bulduğunu vurguladı

05 Nisan 2020 Pazar 13:02
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Altıok: “İngiltere’den gelen tüm öğrencilere PCR testi yapılmalı”

Akademisyen Hasan Ulaş Altıok, İngiltere’de eğitim gören kızının iki hafta önce ülkeye döndüğünü ve karantina sürecini Palm Beach Hotel’de geçirdiğini belirterek, karantina sürecinin dolmasıyla birlikte kızının bugün evine çıkmasını beklediklerini fakat çıkışların durdurulduğunu belirtti.

Aynı uçakta ülkeye gelen ve Riverside Hotel’de karantina altında olan 3 öğrenciye yapılan coronavirüs test sonucun pozitif çıkması sonrası 336 öğrencinin otelden çıkışlarının durdurulması kararını doğru bulduğunu vurgulayan Altıok, 336 öğrencinin tamamına PCR testi yapılması gerektiğini savundu.

Akademisyen Hasan Ulaş Altıok’un paylaşımı şu şekilde: 

“İngiltere’de eğitim gören kızım da iki hafta önce Cumartesi günü yurdumuza döndü ve karantina süresi dolduğundan az önce Palm Beach Otel’den evine gitmeye hazırlanırken çıkışların iptal edildiğini öğrendik. Birlikte seyahat ettikleri ve Riverside Otel’de kalan 3 öğrencimizin pozitif çıkması sonrası alınan bu iptal kararını kesinlikle doğru buluyorum. 2 uçakla sanırım 336 kişi olarak gelen öğrencilerimizin tümüne PCR diye bilenen ve kesin sonuç veren test yapılmalı ve ona göre çıkarılmalıdırlar diye düşünüyorum. Tüm toplumun sağlığı açısından bunun şart olduğunu nettir. Pahalı ise pahalı, bu riski alamayız, almamalıyız”

Anahtar Kelimeler:
Hasan Ulaş AltıokKoronavirüsCoronavirüsRiverside Hotel
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Tek test 2020-04-05 13:44:04

Yetersizdir. Durup dırurken zatürr olanların testlerınde negatıf cıkıyor, tedavi covid için deneniyor. Ölünce zatürr yazıyorlar ama korona yazmıyorlar. Sayılar gerçeğin çok altında.

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