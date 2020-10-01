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ALTIOK: “OYUMU ONURDAN YANA KULLANACAĞIM”

Duayen eğitimci ve sanatçı Feriha Altıok, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yayımlayarak Eylül’ü ve seçim sürecini değerlendirdi.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:36
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ALTIOK: “OYUMU ONURDAN YANA KULLANACAĞIM”

Duayen eğitimci ve sanatçı Feriha Altıok, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yayımlayarak Eylül’ü ve seçim sürecini değerlendirdi.

Usta kalem mesajında şöyle yazdı:

“Bu karmaşada hiçbir şey düşünemez insan. Hani bazı zamanlar vardır unutamadığımız: ‘Ortak zamanı ‘Tütün Zamanı’ gibi zamanlardan da değil. Savaş, ateşini üzerimize boca etmek üzereyken neyse ki şimdi çekip gitti. Yani zaman ‘savaş zamanı’ da değil. Zaman: SEÇİM ZAMANI. Yalanların, süslü vaadlerin, insanların boynuna dolandığı zaman. Herkesin ne söylediğini kulaklarının duymadığı zaman. Atış serbest. En önemlisi, bazı yavruların, büyükleri tarafından allanıp pullanıp ve de şımartılıp öne sürüldüğü zaman. Bu biraz da kavgamsı karmaşada, bir vatandaş olarak senin aracılığınla ben de sesimi duyurdum -öyle düşünüyorum- ‘Oyumu onurdan yana kullanacağım’ dedim. Bak, bir taraftan katil corona, bir taraftan bu ‘seçim zamanı’ yüzünden bu yıl eylülsüz kaldım. Eylül bu yıl bizim yurdumuza uğramadı veya Ağustos cadısı, cadıkazanına atıp yaktı eylülü. Eylül bir avuç sarı yaprağını kucağıma atmadan, saçlarımın arasında bir kez serin serin dolaşmadan gidiyor. Mehmet Rauf, bu eylülde yaşasaydı o güzelim EYLÜL, romanını yazamazdı. ‘O yalı yanmaz, o aşılar da aşkları uğruna ölmezlerdi’ mi diyeceksiniz?

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