ALTUĞRA: “BAKANLIKLARDAKİ HER İŞ PROJELENDİRİLEREK YAPILMALI”

GÜNDEM KIBRIS

Bakanlıkların çalışmalarının projelere bağlı olduğunu söyleyen Altuğra, “Projeler bakanlara bağlıdır. Siz bu projeyi hayata geçirmelisiniz, yol yapacaksanız projelendirmelidir. Yatırım yapacaksanız, projelendirilmelidir. Eğer bu projeler yapılmazsa da o bakanlık sorgulanmalıdır. Biz milletvekilleri olarak, sadece yasa çalışmalarında çalışıyoruz ve gördüğümüz, artıları, eksileri değerlendiriyoruz. Bunun dışında imza yetkimiz yoktur. Bizim ülkemizde radikal değişiklikler için, siyasi ihtilal lazımdır. Bunu yanlış anlamayın, ihtilal derken değişim anlamında. Bir karar alırken, siz lider olduğunuzu, yöneten olduğunuzu bir saygınlık çerçevesinde hisseddireceksiniz” dedi.