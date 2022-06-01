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Altuğra: ”Çocuklarımız bir ülkenin geleceği ve umutlarıdır”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

01 Haziran 2022 Çarşamba 15:52
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Altuğra: ”Çocuklarımız bir ülkenin geleceği ve umutlarıdır”

Altuğra’nın mesajı şöyle: 

Çocuklarımız, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en hassas grubunu da oluşturmaktadır. Bu nedenle; en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.
Tüm çocukların sağlıklı ortamlarda, en iyi şekilde yetiştirilmeleri için atılması gereken adımların farkındayız. 

Görevimiz, çocuklarımızın her anlamda iyi yetişmeleri için mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek, onlara daha güzel bir dünya bırakmak için çalışmaktır. 

Bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak çocukluk çağı aşılarının önemli bir kısmını karşılamaktayız ve her yıl tüm ilkokullarımızda aşı yaptıramayan çocuklarımız için aşı kampanyaları düzenlemekteyiz. 

Her yıl 1. Ve 5. Sınıflara( PPD) tüberküloz taramaları yapmaktayız. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında çocuklara ait tüm branşlarda çocuk sağlığı servisleri, yeni doğan yoğun bakım, çocuk onkolojisi, çocuk yoğun bakım hizmetleri başarıyla yürütülmektedir. 
Çocuk hakları ve çocukların yaşam koşulları ve sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. 

Bu vesileyle 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutlar, tüm çocukların geleceklerine güven ve umutla bakmalarını, tüm dünyada ve ülkemizde sağlık ve mutlulukla yaşamalarını temenni ederim.

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