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Altuğra, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Tütün her 4 saniyede bir kişinin ölümüne sebep olmaktadır." dedi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:07
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Altuğra, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Altuğra mesajında, sigaraya çok genç yaşlarda, özellikle ergenlik döneminde başlandığını, tütünsüz yaşamın gençleri korumak için şart olduğunu belirtti.

Koruyucu sağlık hizmetlerini hayata geçirmeyi hedefleyen bir Sağlık Bakanı olduğunu belirten Altuğra, “Tütün kullanımı tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük salgınlardan biridir. Her yıl 8 milyon kişi tütün kullanımına bağlı hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 1.2 milyonu pasif olarak tütün ve tütün ürünlerinin dumanına maruz kalanlardır. Tütün her 4 saniyede bir kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Tütün kullanıcıları ciddi sağlık sorunları yaşamakta, genç yaşta ölebilmekte” dedi.

Pasif içicilerin kapalı alanlarda içilen tütünün dumanına maruz kaldıklarını belirten Altuğra, tütün dumanında 4 binden fazla kimyasal bulunduğunu, bunların 250’sinin sağlığa zararlı ve en az 50’sinin de kanser nedeni olduğunu belirtti.

Yetişkinlerde pasif tütün dumanının  kalp damar hastalığı ve akciğer kanseri gibi hastalıklara sebep olduğunu, yeni doğanlarda da ani ölümlere neden olabileceğini kaydeden Altuğra, “Kalp ve damar hastalıkları dünyadaki en sık ölüm sebebidir. Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 12'si aktif ya da pasif tütün içimine bağlıdır. Tütün hipertansiyondan sonra kalp damar hastalıklarına bağlı ikinci ölüm sebebidir. Maalesef dünyada tütün içimine bağlı her yıl 8 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bunların 1,2 milyonu pasif tütün dumanına  bağlıdır” dedi.

Çocuk ve gençlere tütüne hiç başlamamaları için örnek olmak, tütünün zararlarını anlatmak gerektiğini belirten Altuğra, tütün içicilerine tütünü bırakmaları için yardım etmek gerektiğini kaydetti.

Altuğra, tütünün, başta akciğer kanseri olmak üzere, KOAH, astım, gırtlak kanseri, tansiyon yüksekliği, felç, dudak-ağız, meme, böbrek, mesane ve pankreas kanserlerine de neden olduğunu, sigara içen kadınlarda sigara içmeyen kadınlara göre kısırlık problemlerinin daha fazla, erken doğum olasılığının  daha yüksek; gebeliğin düşükle sonlanması, ölü doğum, doğumsal sakatlıklar, düşük doğum olasılığının  daha yüksek olduğunu belirtti.

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