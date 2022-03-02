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Altuğra: Erkekler çekilmezse, biz hakkımızı almasını biliriz

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP-DP-YDP kabinesinde bir kadın bakanın olmamasına tepki gösterdi

02 Mart 2022 Çarşamba 19:11
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Altuğra: Erkekler çekilmezse, biz hakkımızı almasını biliriz
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Kuzey Kıbrıs TV’de yayınlanan bir programa katıldı.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin kabinesinde bir kadın olmamasını değerlendiren Altuğra, halkın beklentisinin kabinede bir kadının olmasının şart olduğunu vurguladı.

Altuğra, “Bunu destekliyorum... Kadın temsliyetinin olması esastır. Karar mekanizmalarında alınan kararlar sadece erkeklere yönelik değildir. Topluma yöneliktir. Her türlü karar mekanizmasında kadının da temsiliyetinin olması esastır ve bu demokrasinin bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

Karar mekanizmalarında kadın temsiliyetinin olmamasının büyük bir eleştiri ve tepkiyle karşılandığını dile getiren Altuğra, “UBP’nin tüm söylemlerinde kadının ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılır. Kadınlara verdiğiniz değer, söylemlerde kalan, verilmiş gibi gösterilen değeri ben kadınla alay etmek olarak değerlendiriyorum” dedi.

Altuğra, Meclis Başkanlığına aday olmadığının altını çizerek, bu konudaki açıklamaların doğru olmadığını aktardı.

Mecliste hükümet programı okunurken, UBP’li 3 kadın vekil olarak Meclisi terk etmelerine de dikkat çeken Altuğra, “İnsanın tepkisini gösterip, sesini çıkarması şarttır” diye konuştu.

UBP’li vekil Altuğra, “Erkekler çekilmezse, biz hakkımızı almasını biliriz” ifadelerini kullandı ve kendisine birçok kez bakanlık sözü verildiğini belirtti.

Altuğra, "Hakkımızı aramaya devam edeceğiz, susmadık ve susmayacağız" şeklinde konuştu. 

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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