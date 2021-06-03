Altuğra: Esasında kimse seçim falan istemiyor

Seçim tartışmaları hakkında konuşan Altuğra, ara seçim yapılmayacağını belirterek, bu kapsamda Ad-Hoc Komite kurulduğunu anımsattı.

Seçimden kaçmanın mümkün olmadığını, ancak bu yıl halkı sandığa göndermek yerine seçimin 3 Nisan 2022’de yapılmasını mantıklı bulduklarını dile getiren Altuğra, muhalefetin eleştirileri için ise, “Onları da bir yerde anlıyorum. Çünkü görevleri bu, muhalefet etmek” dedi. Altuğra eleştirilere rağmen kimsenin esasında seçim istemediğini kaydetti.

"NİSAN 2022 UZAK BİR TARİH DEĞİL"

3 Nisan 2022 tarihinin de uzak olmadığını söyleyen Altuğra, “Aktif olarak hizmet edilecek 7 aylık zaman dilimi var. 7 ay süresinde kavga etmek yerine neden vekil olduğumuzun farkına vararak, halkın hangi yarasına merhem olabiliriz diye düşünmeliyiz” ded.

İnatlaşma ile çözüme ulaşılamaycağını ifade eden Altuğra, “Keşke konu uzlaşı yolu ile çözülse... Muhalefet inat ettikçe, süreç karşılıklı inatlaşmaya döner” ifadelerini kullandı, ‘uzlaşı’ çağrısı yaptı.

"KEŞKE BEN DE HAYAL ETTİĞİM PROJELERİ HAYATA GEÇİREBİLSEYDİM"

‘Siyasette umduğunuzu bulabildiniz mi?’ sorusunu da yanıtlayan Altuğra, “Halkın beklentisiyle siyasetçinin hedefinin aynı kesitte buluşması gerekir. Milletvekili olarak ben sorumululuğum bilincindeyim. Görevimi layıkı ile yerine getirdiğime inanıyorum. Ancak görünen projelerin hayata geçirilmesi ve bütüne hizmet etmesi sadece bakanlıkların yetkisindedir. Keşke vekillerin de böyle yetkisi olsaydı da ben de hayal ettiğim projeleri hayata geçirebilseydim” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI