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Altuğra: Geçitköy ve Tepebaşı'nda çıkan yangın hepimizin yüreğini sızlatmıştır

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Geçitköy ve Tepebaşı'nda meydana gelen yangının herkesin yüreğini sızlattığını belirtti.

27 Mayıs 2022 Cuma 22:01
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Altuğra: Geçitköy ve Tepebaşı'nda çıkan yangın hepimizin yüreğini sızlatmıştır

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Geçitköy Tepebaşı'nda çıkan yangınlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Altuğra şunları kaydetti:

"Bugün Geçitköy ve Tepebaşı Bölgelerinde çıkan yangın hepimizin yüreğini sızlatmıştır. 

Dört bir yandan yapılan müdahaleler ve üstün çabalar sonucunda büyük bir felaket yaşanmadan yangının kontrol altına alınması ile felaketin eşiğinden dönmüş bulunmaktayız. 

Aldığımız son bilgilere göre yaklaşık bin hektarlık bir alan yanmış, bazı evler yangından zarar görmüş ve bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. 

Böylesi felaketlerin yaşanmaması için halkımıza ve bizlere de büyük görevler düşmektedir. 

Yaralanan vatandaşımız, yanan ağaçlarımız, evleri zarar gören vatandaşlarımız için çok üzgünüm olduğumu belirtir, tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletirim."

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