Altuğra: İhaleleri Oyalamak Halka Haksızlıktır

ÖZEL HABER

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Altuğra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün Covid-19 vakalarına ilişkin yaptığı açıklamalara işaret ederek pandemi sürecinin ülkede başarılı bir şekilde yönetilerek atlatılmış olduğunu söyledi. Altuğra, Covid-19 vakalarında beklenmeyen bir artış yaşanması durumunda gerekli önlemleri alabilecek kapasitenin var olduğuna dikkati çekti.

“İHALELERİN SÜRÜNCEMEDE GİTMESİ HALKA HAKSIZLIKTIR”

Yeni Girne Hastanesi’nin ihale sürecine ilişkin bilgiler veren Altuğra, Merkezi İhale Komisyonu’na çağrıda bulundu. Altuğra, “İhale süreci başladı, zarflar açıldı. Bu ihaleyi hangi firma kazanacaksa özellikle Sağlık Bakanlığı olarak rica ediyoruz bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Halka yapılacak en büyük haksızlık bu ihalelerin sürüncemede gitmesi ve icraatların kösteklenmesidir. Biz Sağlık Bakanlığı olarak üzerimize düşen her şeyi zamanında yaptık ve bu konuda ciddi bir emek veriyoruz. Bundan sonraki adımda Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleyi sonuçlandırarak şart nameye uygun firmayı belirlemesi ve çalışmaların başlatılmasıdır” dedi.

Yaklaşık 10 gündür ihalenin sonuçlandırılması için beklediklerini belirten Altuğra, “Bu ihalenin sonuçlanmaması takvimin 10 gün geriden takip etmesidir. Bu da halka yapılan haksızlıktır. Ben yüzümü halka dönmüş durumdayım. Halka sağlık hizmetini götürmek için burada görevlendirildim. Bu görevimi tertemiz hukuk çerçevesinde yapıyorum ve çağrımı kamuoyu ile paylaşıyorum” diye konuştu.

HASTANELERDE SON DURUM

500 yataklı Lefkoşa Hastanesi’nin ihalesine Türkiye’den çıkılacağını hatırlatan Altuğra ön çalışmaların yapıldığını belirterek gerekli aşamaların tamamlanması için Türkiye’de ciddi çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Barış ve Ruh Hastanesi’nin de yıpranmış durumda olduğunu kaydeden Altuğra, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde çalışmaların devam ettiğini, Barış ve Ruh Hastanesi içinde sırasıyla gerekli araç gereç ve tadilat ihtiyaçlarının giderileceğini belirtti.

Altuğra, Thalassemia Merkezi’nin tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldığının müjdesini vererek, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin tadilatının devam ettiğini, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin ise tadilat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

“DOKTORLARIMIZ BİZİM DEVLET MEMURLARIMIZDIR”

Çocuk İstismar Merkezi konusuna da değinen Altuğra, bu yönde bir merkezin kurulması için talep almadıklarını ifade etti. Gelen taleplerin hepsini değerlendiklerini belirten Altuğra, “Barış ve Ruh Hastanesi’nde de yaşanan sorunlar varsa hekimlerimize kapımız her zaman açıktır. Halka daha sağlıklı hizmeti nasıl sunarız dediğimiz nokta ilgili hekimlerin görüşlerini alarak hareket geçiyoruz. Niyetimiz halka devlet çatısı altında ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır” diye konuştu.

Doktorların çalışma saatlerine ilişkinde açıklamalarda bulunan Altuğra, “Doktorlarımızda bizim devlet memurumuzdur ve saat 08.00’an akşam 16.00 ya kadar görevlerinin başındadır. Devlet memuru olarak üzerimize düşen görevi yapmak mükellefiyeti içindeyiz. Ben halka yüzümü döndüm dediğimde inanıyorum ki doktorlarımızda bu düşünce ve niyettedir” dedi.

“50 MİLLETVEKİLİ HALKIN HİZMETKARIDIR”

CTP Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci’nin kendisine söylediği “poliklinikler çağdışı, bizden destek isteyin size destek verelim” sözlerini anımsatan Altuğra, meclis kürsüsünde yaşanan konuşmalara işaret etti. Altuğra “Bir doktor olan Birinci’den polikliniklerin çağdışı olduğunu dinlemek beni mutlu etti. Daha 8 ay önce Girne Akçiçek Hastanesi’nin başhekimiydi Sayın Birinci. 8 ay önce poliklinikler gayet çağdaştı da 8 ay sonra mı çağdışı oldu. Bu sorunun ardından kendisinin teklifine de olumlu yaklaştığımı söyledim. 50 milletvekili halkın hizmetkarıdır doğru. Sunmuş olduğu teklifi önemsiyor ve ciddiye alıyorum ve diyorum ki sizden destek istiyoruz. Gelin doktorlarımızın bir devlet memuru olduklarını hatırlatarak çalışma saatlerini olması gerektiği gibi programlayalım ve çağdışı olarak nitelediğiniz poliklinikleri halka daha iyi hizmet vermek noktasında halka açalım” ifadelerini kullandı.