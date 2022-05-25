Altuğra,  Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti

Bakan Altuğra, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Eski Bakan Kemal Dürüst'den fakülte ve sağlık bölümleri ile ilgili bilgiler aldı.

Ziyareti çerçevesinde akademisyen ve sağlık çalışanları ile istişarelerde bulunan Bakan Altuğra, ayrıca üniversite toplantı salonunda bölgesel ve sağlıkla ilgili beklentileri dinledi.

Bakan Altuğra, üniversitenin bölgeye sağladığı hizmetlerinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, sosyo ekonomik ve sağlık anlamında önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Bakan Altuğra, üniversite ziyaretinde Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst tarafından karşılandı.