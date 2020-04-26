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Altuğra: Maske kullanmak önemli

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, evde kalmanın olumlu sonuçlarının alındığını, salgın hastalığın(KOVID-19) yayılma hızını azaltmak için evde kalınması gerektiğini, birçok insanın aynı anda hasta olması durumunda hastane kapasitelerinin yetersiz kalabileceğini belirtti.

26 Nisan 2020 Pazar 16:12
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Altuğra: Maske kullanmak önemli

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, evde kalmanın olumlu sonuçlarının alındığını, salgın hastalığın(KOVID-19) yayılma hızını azaltmak için evde kalınması gerektiğini, birçok insanın aynı anda hasta olması durumunda hastane kapasitelerinin yetersiz kalabileceğini belirtti.

Altuğra, dün akşam bir televizyon programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Altuğra, KKTC’deki hastanelerin kapasitesinin sınırsız olmadığını, kapasitenin aşılması durumunda tedavi görerek iyileşebilecek hastalar varken,tedavi göremeyeceğinden hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

Salgının daha yavaş yayılması sonucu toplumun önemli bir bölümünün hastalıkla hiç karşılaşmayabileceğini kaydeden Altuğra, ayrıca hastane kapasitesi de aşılmadığı için insanların tedavi göremeden hayatını kaybetmesinin engellenmiş olacağına vurgu yaptı.

MASKE KULLANMAK ÖNEMLİ”

Maske kullanmanın önemine de işaret eden Altuğra, aynı zamanda sosyal mesafeyi 2 metre olarak korumanın da önemli olduğunu belirtti.

Altuğra şöyle devam etti:

“Ayaktan Tanı Polikliniği sadece KOVID-19 hastalığının belirtilerini gösterenlere ve KOVID-19 hastalarına sağlık hizmeti veriyor.Zemin kat,ateş öksürük polikliniği olarak hizmet veriyor.Üst katta ise ihtiyaç halinde 42 yataklı yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilecek şekilde tüm alt yapıları ile hizmete hazır hale getirilen bir bölüm vardır.42 hastaya aynı anda solunum cihazı bağlanabilecek bir alt yapıya sahiptir.Aynı zamanda Nöroloji ve Üroloji servisleri de pandemi bölümü olarak izole edilmiştir.24 yatak kapasitesi olan bölümde 6 kişilik yoğun bakım bölümü de vardır.

Beklenmedik bir krizle karşılaşma durumunda.Psikiyatri servisinde,30 yatak kapasiteli bölüm,pandemi bölümü olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda özel bir yurt da beklenmedik bir kriz anında sağlık hizmeti verebilmek için hazırlanmıştır.

Her zaman olduğu gibi Koronavirüslemücadele kapsamında da yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum.Türkiye Cumhuriyeti’nde KKTC'ye yardım gelmeye devam ediyor, karanlığa güneş gibi doğan tüm sağlık camiamıza teşekkür ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisiİzlem GürçağMaskeKoronavirüs
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