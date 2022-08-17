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Altuğra:” Toplum sağlığını olumsuz etkileyen her konuda gerekli çalışma yapılacak”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kıbrıs Türk Dermatoveneroloji ve Kozmetoloji Derneği başkan ve üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:41
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Altuğra:” Toplum sağlığını olumsuz etkileyen her konuda gerekli çalışma yapılacak”


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ülkede yapılan her türlü tıbbi uygulamanın yasalara göre Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne üye hekimler tarafından yapılması gerektiği, ayrıca bu uygulamaların sağlık merkezi çatısı altında hekim gözetiminde olması gerektiği vurgulandı.

Tabipler Birliği’ne üye olmayan ve KKTC’ye kısa süreliğine gelerek, özellikle estetik ve kozmetik uygulamalar yapan kişilerin de konu olduğu görüşmede, tüm bu yanlış uygulamaların hasta güvenliği ve sağlığı açısından risk teşkil ettiği belirtildi.

Görüşmede, güzellik salonlarında da herkesin uzmanlık alanı çerçevesinde işlem yapması gerektiği vurgulanarak, bu salonların denetlenmesine de imkan tanıyacak gerekli yasal düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanlığı, Tabipler Birliği ve Plastik Cerrahi Derneği ortak çalışmasıyla hazırlanan yasa tasarısının bir an önce yasallaşması talep edildi.

Sağlık Bakanı İzlem Altuğra, uzman olmayan kişilerin yaptığı uygulamaların sağlık açısından risk taşıdığını, bu anlamda gerekli yasaların uygulanması ve hayata geçmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Toplum sağlığını olumsuz etkileyen her konuda gerekli çalışmanın yapılacağını vurgulayan Altuğra, güzellik salonlarını denetleyen yasa tasarısı konusunda da adım atılacağını kaydetti.

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