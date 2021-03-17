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ALTUĞRA: “TURİZMDE HEDEF KİTLESİNE ULAŞABİLİRİZ”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Kanal T’de katıldığı “Günaydın Kıbrıs” programında Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 09:38
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ALTUĞRA: “TURİZMDE HEDEF KİTLESİNE ULAŞABİLİRİZ”

GÜNDEM KIBRIS

Ülkeye turist gelmesi için neler yapılabileceğini anlatan Altuğra, Dünya ülkeleri ile tartışmadan ülkeye turist getirebileceğini söyledi ve “Kavga hiçbir şeyi olumlu sonuca götürmez, hangi konu olursa olsun. Elbette sağduyulu, mantıklı, akılcı bir uzlaşı çerçevesinde oturulup konuşulur. Kesinlikle kavgacı bir üslup bizim üslubumuz değildir, olmamalıdır. Bizim ülkemize gelmek isteyen 3. Ülke vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti’ne gidecek ve oradan gelecekler. Larnaca’ya giden turistler, Rumların engeline takılıp, bu tarafa geçemiyorlar. Bunu da biliyoruz. Bizim ülkemize gelmek niyetinde olan herkes, pekala gelebilir. Ancak bizim hedef kitlemize, bizim ülkemizi ve tarihi güzelliklerimizi nasıl anlatacağız? Olay budur” dedi.

7 günde bir PCR testleri yapmanın yorucu olabileceğini söyleyen Altuğra, antijen testlerinin bu alanda daha da kullanılabilir olabileceğini vurguladı.

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