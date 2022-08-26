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Altuğra:" Ülkemizdeki ilaç sıkıntısı peyderpey çözülmeye devam ediliyor"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, İlaç Eczacılık Dairesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

26 Ağustos 2022 Cuma 12:31
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Altuğra:" Ülkemizdeki ilaç sıkıntısı peyderpey çözülmeye devam ediliyor"


Ziyareti çerçevesinde İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde'den bilgiler alan Bakan Altuğra, ülkemizdeki ilaç sıkıntısının peyderpey çözülmeye devam edildiğini, çıkılan ihalelerin sonuçlanmaya başlandığını kaydetti.  

Bakan Altuğra, ihaleler sonucunda kanser ilaçları, eksik olan serumlar, epilepsi ilaçları,  MS hastalarının ilaçları,  nakilli  hastaların ilaçları, kalp, tansiyon diyabet hastalarının ilaçları , hiperaktivite ve dikkat eksikligi ilaçları, beslenme solisyonları olmak üzere 780 kalem ilacın tedariğinin sağlandığını ve depolarımıza teslim edildigini açıkladı. 

Bakan Altuğra, ihalelere teklif verilmeyen veya ülkemizde tedariki konusunda zorluk yaşanan ilaçlar konusunun son Ankara temasları çerçevesinde TC Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi sonrasında önümüzdeki haftalarda ülkemize  geleceğini açıkladı. 

Bakan Altuğra, İlaç ve Eczacılık Dairesi personeli ile görüşerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. 

Altuğra'ya ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar eşlik etti.

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