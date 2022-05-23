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Altuğra: ”Yol haritam, halka hizmet ve çözüm odaklı çalışmak “

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, KAMU-SEN ( Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası) Başkanı Metin Atan ve Genel Sekreter Özgür Kıdrışlıoğlu’nu bakanlıkta kabul etti. 

23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:44
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Altuğra: ”Yol haritam, halka hizmet ve çözüm odaklı çalışmak “

Altuğra, yol haritasının halka hizmet ve çözüm odaklı çalışma olduğunu, bugüne kadar kangren olan sorunların çözümü için çalışacağını kaydetti. 

Üretirken birinci koşulun halkın refah düzeyini yukarı çıkarmak olması gerektiğini belirten Altuğra, bu anlamda sağlık konusunda ilgili paydaşlar ve sendikalarla istişare içerisinde olacağını söyledi. 

Sağlık çalışanları ve sağlıkta hizmet eden herkesle pandemide ciddi bir mücadele verildiğini kaydeden Bakan Altuğra, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sendikaların taleplerini değerlendireceğini, sorunlara diyalog yoluyla eğileceğini ifade etti. 

Atan, başta Bakan Altuğra’ya görevinde başarılar dilemek ve taleplerini iletmek için bu ziyaret gerçekleştirdiklerini, sağlıkta yetkili bir sendika olarak sorunların çözümünde katkı koymaya hazır olduklarını belirtti. 

Atan, olmayacak şeylerin olması için baskı unsuru teşkil eden bir sendika yapıları olmadığını, yasalar, adalet ve hukuk çerçevesinde diyaloglarını devam ettireceklerini vurguladı.

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