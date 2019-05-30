Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Alyanak’a çifte talih kuşu

30 Mayıs 2019 Perşembe 14:48
Alyanak’a çifte talih kuşu
banner44

Devlet Piyangosu’nun 28 Mayıs 2019 tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün talihlisine teslim edildi.

Birimden yapılan açıklamada, 28 Mayıs 2019 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin kazananı Arif Alyanak’ın ikramiyesini teslim aldığı, büyük ikramiye ile birlikte 8 adet teselliyi de kazandığı açıklandı.

banner41
‘Ne kadar çok bilet, o kadar şans’

Güzelyurt Bölgesi sakini kazanan Arif Alyanak, hem büyük ikramiye hem de 8 adet tesellisini teslim aldıktan sonra; “Ne kadar çok bilet alırsanız şansınız o kadar artar, ben bir seri olarak aldım biletleri, bu kez şans bana güldü, herkes şansını denesin çıkmaz demesin” şeklinde konuştu.

Sonraki Çekiliş 18 Haziran’da

Birimden yapılan açıklamada ayrıca bir sonraki çekilişin Şeker Bayramı haftasına denk gelmesinden ötürü 18 Haziran’da yapılacağı bilgisi de yinelendi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Alyanak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeler: Bu halk dondurmayı bile üfleyecek
Çeler: Bu halk dondurmayı bile üfleyecek
Ersan Saner UBP Genel Sekreter adayı!
Ersan Saner UBP Genel Sekreter adayı!
Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi
Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim