Alzheimer Derneği kuruldu

23 Mayıs 2019 tarihinde tescil belgesini alan dernek, dün gerçekleştirilen birinci genel kurul toplantısıyla yönetim ve denetleme kurullarını belirledi, derneğin amaçları hakkında hasta ve hasta yakınlarına bilgiler verildi.

Genel Kurul, Alzheimer Derneği’nin başlattığı araştırma sonuçlarının sunumu ile başladı

Açılış konuşmasını gerçekleştiren kurucu üye İzlem Sönmez, konuşmasına, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programının desteğiyle hazırlanan ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki Alzheimer hastalarının ihtiyaçlarını tespit etmek için yapılan “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Alzheimer hastalığı ve İhtiyaç araştırması” hakkında özet bir rapor sunarak devam etti.

800 kişinin katıldığı ankette Alzheimer hastalığı ile ilgili farkındalık düzeyi, hastalara sağlanan haklar, devlet tarafından verilen hizmetler ve verilmesi beklenilen hizmetlerin neler olduğu gibi sorular soruldu. Katılımcıların %98’i bu konuda faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütünün olmasını istediklerini belirtti.

Sönmez, Alzheimer Derneği başkanlığına seçildi

Sunumun ardından oluşturulan divan ile derneğin yetkili kurulları seçildi. Alzheimer hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği genel kurul toplantısında İzlem Sönmez Alzheimer derneğinin başkanı seçildi. Sönmez; “Derneği kurmadan önce yaptırdığımız araştırmada toplumun böylesi bir derneğe ihtiyaç duyduğunu tespit ettik. Dernekten neler beklenildiğini öğrenme şansını yakaladık. Alzheimer derneği’nin tüzüğü ve amaçları araştırmaya katkı koyanlar tarafından belirtilen çerçevede oluşturuldu” dedi. Beş kişiden oluşan yönetim kurulunda Genel Sekreter Ilgın Çağnan, Mali İşler Sorumlusu İrşen Ann Tunçerler, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Beran Dağtaş olurken Üye İşleri Sorumlusu da Sevgi Naci Erdem oldu. Denetleme Kuruluna ise, Bahar Kaymakamzade, Kerem Teralı, Fatoş Nadiroğlu ve Evren Celal seçildi.

Derneğin başlıca amacı hasta ve hasta yakınlarına psikolojik destek vermek, hastalık hakkında farkındalık yaratmak

Genel kurul toplantısında yapılan sunumda derneğin amaçları hakkında da katılımcılara bilgiler verildi. Derneğin tüzükte yer alan amaçları; Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda halkı bilinçlendirmek,Hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitelerinin artırılması için çalışmalar yapmak, Alzheimer hastalarının haklarını savunmak ve korumak için savunuculuk çalışmaları yapmak,Alzheimer Hastalığı konusunda uzman hekimlerin ve gönüllülerin desteğiyle Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına sosyal destek ve farkındalık eğitimleri vermek, Alzheimer hasta yakınlarına, uzman psikologların yönetiminde psikolojik destek ve dayanışma toplantıları düzenlemek,Hastalıkla ilgili gelişmeleri takip etmek ve halk ile paylaşmak, Alzheimer konusunda faaliyet gösteren yabancı ve /veya uluslararası sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve/veya üyesi olmak, Bu alanda faaliyet yürüten kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği ve dayanışma sağlamakdır.

Derneğe ulaşmak için ve üye olmak için alzderneğ[email protected] veya @alzdernegi facebook hesabına mesaj gönderilebilir.



