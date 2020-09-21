Alzheimer Hastaları Evde Bakım hizmeti talep ediyor

Alzheimer Derneği 21 Eylül Dünya Alzheimer gününde açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de Alzheimer hastalığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Mayıs 2019’da kurulan Alzheimer Derneği, Alzheimer hasta ve yakınlarına destek olmak , ihtiyaçlarını duyurmak ve çözüm bulunması için baskı oluşturmayı hedeflemektedir.

Ne yazık ki ülkemizde genelde yaşlılara özelde ise Alzheimer hastalarına sunulması gereken evde bakım hizmetlerinin eksikliği hem hastaları hem de hasta yakınlarını mağdur etmeye devam ediyor. Dernek olarak bu konuda çalışmalar yapmaya ve mağduriyetin giderilmesi için baskı oluşturmaya devam ediyoruz.

Alzheimer Derneği olarak 2019 yılında yapmış olduğumuz araştırmaya katılan kişiler, %55,4’ü Alzheimer hastalarına sağlanan hizmetlerin yetersiz olduğunu , %37,7’si de sağlanan herhangi bir hizmet olmadığı belirtti. Yine ayni anketde sorulan “Alzheimer hastalığı ile ilgili devlet tarafından sağlanmasını istediğiniz hizmetler nelerdir sorusuna ise katılımcıların %41.6sı ücretsiz evde bakım hizmeti istediğini %29.7’si de Alzheimer ve demans hastalarına özel bakım evleri ve tesislerin kurulması gerektiğini belirtti.

Sönmez: “Alzheimer hastaları görmezden geliniyor”

Alzheimer derneği kurucu üyesi ve başkanı İzlem Sönmez, yetkililerin yaşlıları görmezden geldiğini özellikle özel yaşlı bakımevlerindeki hastaların sağlığa erişiminde sıkıntı yaşandığını, yapılan sosyal yardım ücretlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Bu tür merkezlerde verilen hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğini özellikle Alzheimer hastalarına bakım sağlayacak kişilerin bu konuda eğitimli olmasının elzem olduğunu belirtti.

COVİD19 salgını öncesinde Dernek tarafından hasta yakınlarına verilmesi planlanan psikolojik destek toplantılarını ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Sönmez, içinde bulunduğumuz pandemi dönemine gore düzenlenecek olan faaliyetleri revize ettiklerini kaydetti. Konusunda uzman sağlık profesyonelleri , uzman ve danışmanlar tarafından Alzheimer hastalarına ve hasta bakıcılarına yönelik kısa videoların oluşturulduğunu ve derneğin sosyal medya hesabından yayınlanmaya başlandığını belirtti.

Onlar unutabilir ama lütfen siz onları hatırlayın!

Alzheimer derneğine üye olmak, destek vermek, etkinliklerimizden haberdar olmak için bize ulaşın. Derneğe 0542 850 25 77 numaralı telefondan ve/veya alzdernegi@gmail.com adresinden, veya Alzheimer Derneği’nin facebook sayfasından (@ALZDERNEGİ) ulaşabilirsiniz.