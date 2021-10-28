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Amaç, Çocuk Koruma Politikalarının Yaygınlaştırılması…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SOS Çocukköyü Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

28 Ekim 2021 Perşembe 12:25
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Amaç, Çocuk Koruma Politikalarının Yaygınlaştırılması…
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Protokolün amacı, KKTC’de faaliyet gösteren tüm okullarda çocuk koruma politikalarının yaygınlaştırılması, herhangi bir çocuk ihmali ve istismarı durumunda şikâyet ve izleme mekanizmasının işler hale getirilmesi ve çocuk hak ihlallerinin en aza indirgenmesine katkı konulması olarak belirlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılan imza töreninde protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ve SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter imza koydu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak çok uzun zamandır emek sarf edilen protokole taraf olmaktan dolayı memnuniyetini belirtti.

Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önderliğinde SOS Çocukköyü Derneği’nin yaptığı çalışmalar sonucunda, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü ile Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü katkılarıyla ortaya konulan protokolün, çocukların yaşaması muhtemel sıkıntıların tespiti, teşhisi ve müdahalesiyle ilgili iş birliğini içerdiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, 53 bin öğrencinin eğitim gördüğü 271 okulda sıkıntı olarak ortaya çıkan ve çare üretilemeyen konularda, uzmanlar ve yetkili makam olan Çalışma Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı’na bağlı önce pilot okul ve sonrasında tüm okullarda sıkıntıların tespit edilerek, ilgili makamlara aktarılacağını belirtti.

Çalışma Bakanı Çağman ve SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akter’e katkılarından dolayı teşekkür eden Amcaoğlu, iş birliklerinin yaygınlaştırılmasıyla ülkedeki yaşanması muhtemel sıkıntıların aza indirgeneceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da, istismar ve istismarın tespitinin, bakanlık olarak üzerinde en fazla üzerinde durdukları konulardan bir tanesi olduğuna vurgu yaptı.

İstismarın tespitini yapacak kişilerin eğitimi ve Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki rolüne dikkat çeken Çağman, istismarın saptanması durumunda da sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler tarafından gerekli müdahalenin yapılmasının önemini belirtti.

İstismarı önceden saptayacak kişilerin en yakın çevre olduğunu belirten Bakan Çağman, okul çağından bahsedildiğinde bunun öğretmen olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin bu konudaki eğitiminin belirlenen ana hedef olduğunu kaydeden Çağman, protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter de, emeği geçen herkese teşekkür ederek, bunun uzun soluklu bir proje olduğunu söyledi.

Çocuk haklarının korunmasının temel amaçları olduğunu dile getiren Akter, “çocuk istismarını nasıl engelleriz” düşüncesiyle sivil toplum örgütü olarak görevleri arasında yer alan savunuculuk politikası çerçevesinde çocuk haklarının savunulması için ne yapılabileceğini ele aldıklarını kaydetti.

İlk kez Cemal Özyiğit’in Eğitim Bakanlığı döneminde aktarılan projenin, olumlu karşılanıp ivme kazandığını, Nazım Çavuşoğlu’nun bakanlığı döneminde de ilerleme kaydedildiğini ifade eden Akter, Olgun Amcaoğlu’nun da ilk andan itibaren projenin arkasında durduğunu ve protokol aşamasına gelindiğini anlattı.

“Bizim için protokolün temel gayesi devamlılık” diyen Buğra Akter, özellikle çocuk hakları konusunda hükümetlerin değişmesiyle, ülke politikasının değişmemesi gerektiğini vurguladı.

Amcaoğlu ve Çağman’a teşekkür eden Akter, hedeflerinin, çocukların gözlemlenmesi, gözlemlenen durumun ihbar edilmesi, ihbar sonrasında değerlendirmelerin yapılması, sonrasında müdahale ile izleme ve takip olduğunu söyledi. Akter son olarak, iş birliğinin çok uzun soluklu olmasını temenni etti.

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