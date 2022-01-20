“Amacımız bilet fiyatlarını kabul edilebilir bir seviyeye çekmek”

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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Türkiye’deki iç hatlar uçuşlarının Ercan uçuşlarına kıyasla çok uygun fiyatlarda olduğunu, KKTC’deki vatandaşların uçak biletlerine çok yüksek rakamlar ödediğini ve aradaki bu farkın giderilebilmesi adına Binali Yıldırım ile istişarelerde bulunduklarını kaydeden Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Ercan’ın iç hatlara katma durumu olabilir mi diye sordum. Eğer böyle bir irişim olursa en az 500-600 TL’lik bir fark ortaya çıkacaktır. Sayın Yıldırım bu konunun üzerinde çalışılabileceğini ve gerekli araştırmaların yapılacağını söyledi” diyerek görüşmesinin detaylarını aktardı.

Konuşmasının devamında Sucuoğlu, “Ülkemizde bazı kesimler tarafından bu konu tepkiyle karşılandı ve eleştirilerde bulundular. . Altını çiziyorum ki bu konu fiyatların düşürülebilmesi adına bir konudur. Biz vatandaşlarımızı düşünerek böyle bir öneride bulunduk. Dünyada bunun başka örnekleri de vardır. Batum havaalanında aynı uygulama mevcuttur. Aynı şeyi Ercan için yaparsak biz ilhak mı oluyoruz? Böyle bir mantığı anlamak mümkün değildir.” dedi.

Sucuoğlu, “Bu işin içerisinde olanlar bu konuyu destekliyor. KITSAB uzun yıllardır bu konuyu dile getirdi. Bu fiyat farkı öğrencileri, vatandaşlarımızı, aileleri, iş insanlarını, turistleri etkiliyor. Bu konunun farklı yerlere çekilmesi beni gerçekten üzdü. Amacımız turizm adası olan Kıbrıs’a gelecek turistler için uçak bileti fiyatlarını kabul edilebilir bir seviyeye çekmektir. ” ifadelerini kullandı...