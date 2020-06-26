AMATEM’in temelleri atıldı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde kurulacak olan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nin temelleri bugün atıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli temel atma töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünyada alkol ve uyuşturucu bağımlılığının küresel bir vaka haline geldiğinin de altını çizerek, ülkemizde de bağımlılık sorunun çok ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. Bakan Pili, madde bağımlısı haline gelen çocuk ve yetişkinlerin tedavisi için hizmet verecek olan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi AMATEM’in ülkenin çok ciddi bir ihtiyacına cevap vereceğini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar da projenin bir yıl önce başlatıldığını belirterek, ülkeye bu denli önemli bir projenin kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Tatar, “KKTC’de bağımlı ve hali ile uyuşturucu olsun alkol olsun diğer unsurlardan sıkıntısı olan gençlerimizin ve insanlarımızın tedavisi ve hayata tekrar kazandırılmaları noktasında Sağlık Bakanlığımızın ve ona bağlı kurumların göstermekte olduğu duyarlılık ve hassasiyet bizleri kalkınmışlık ve çağdaş bir toplum olma özelliğinin başlıca göstergesidir” diye konuştu.