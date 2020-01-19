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Amatör Denizci Belgesi (Adb) - Kısa Mesafe Telsiz (Kmt) Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavının Üçüncüsü Dün GAÜ’de Gerçekleşti

19 Ocak 2020 Pazar 16:44
Amatör Denizci Belgesi (Adb) - Kısa Mesafe Telsiz (Kmt) Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavının Üçüncüsü Dün GAÜ’de Gerçekleşti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.’nin katkılarıyla düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) - Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü eğitim ve sınavının üçüncüsü dün Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Millenium Senato Salonu’nda yapılan eğitim ve sınava yaklaşık 100 kişi katıldı.

Eğitimin açılışında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, amatör denizciliğe kurum olarak önem verdiklerini, bu konudaki kılavuzlarının ise, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın, yüzümüzü denize dönmemiz gerektiğine dair sarf ettiği sözleri olduğunu ifade etti. “Bu çerçevede eğitimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Gösterilen ilgiden de oldukça memnunuz” diyen Bağzıbağlı, etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.’nin yönetici ve ekiplerine teşekkür etti.

Bağzıbağlı daha sonra T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından ülkedeki balıkçı barınaklarına özel tekneler için ek bağlama noktası sağlanması için yapılan keşif çalışmasını sundu. Maliyeti 6.2 milyon TL olan proje ile 10 adet balıkçı barınağına inşa edilecek toplam 1.7km’lik ek rıhtım üzerinde, 855 özel tekne için bağlama yeri sağlanmasını öngörülüyor.

Müsteşar Bağzıbağlı, bakanlığın kaynak yaratabilmesi durumunda denizcilerimiz için bu önemli adımı atmak istediklerini, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da bu projeye destek olması için istişare içinde olduklarını ifade etti.

Bağzıbağlı’nın ardından TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Özel Danışmanı, Emekli Deniz Kurmay Yarbay ve Deniz Hukukçusu Ali Kurumahmut bir sunum yaptı. Sunumun ardından eğitim ve sınava geçildi. TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert de eğitim için Ankara’dan gelen konuklar arasındaydı.

Bu güne kadar ADB ve KMT Operatörlüğü sınavlarında başarılı olan 500’e yakın kişi, 24 metre uzunluğa kadar olan motorlu/telsizli tekne kullanma belgesine sahip oldu.

Diğer yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bundan böyle ADB ve KMT Operatörlüğü eğitim ve sınavlarının her ayın ilk cumartesi günü yapılmasını kararlaştırdı. Bundan sonraki eğitim ve sınavlar 1 Şubat’ta Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenlerin beraberlerinde sadece kimlik kartlarını getirmeleri yeterli olacak.  Sınavın yapılacağı yer, önümüzdeki günlerde duyurulacak.  

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