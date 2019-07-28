Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ada ülkesi olan ülkemizde vatandaşlara denizi sevdirmek amacıyla, “Amatör Denizcilik Eğitimi” kursları gerçekleştiriliyor.

Yapılan teorik eğitimin ardindan Bozcaada yolcu gemisinde pratik denizcilik eğitimi yapıldı.

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi Genel Müdürü Cemalettin Şevki ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı birer konuşma yaparak, eğitimin, vatandaşları denizle buluşturmak ve denizi sevdirmek amacıyla düzenlendiğini vurguladılar.

(BRT)