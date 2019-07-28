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“Amatör Denizcilik Eğitimi” kursları gerçekleştiriliyor

28 Temmuz 2019 Pazar 09:22
“Amatör Denizcilik Eğitimi” kursları gerçekleştiriliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ada ülkesi olan ülkemizde vatandaşlara denizi sevdirmek amacıyla, “Amatör Denizcilik Eğitimi” kursları gerçekleştiriliyor.

Yapılan teorik eğitimin ardindan Bozcaada yolcu gemisinde pratik denizcilik eğitimi yapıldı.

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi Genel Müdürü Cemalettin Şevki ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı birer konuşma yaparak, eğitimin, vatandaşları denizle buluşturmak ve denizi sevdirmek amacıyla düzenlendiğini vurguladılar.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Amatör Denizcilik Eğitimi
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