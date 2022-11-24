AMBULANS GİTMEDEN MÜDAHALEYE ULAŞMADAN ÖLÜYORLAR...

Acı bir o kadar da ağır bir yazı ...



Yine farklı bir yazım vardı bu gün için ama son anda süre gelen ve yaşları genç olan insan kayıplarımızın haberlerini görünce yine bana sağdan sağdan geldiler.

Yine dün bir vatandaşımız evinde ANİ' den rahatsızlanarak vefat etti. Yetişmiyor bu insanlar hastaneye gitmeye.

Geçen gün 54 yaşında bir kadın, bir anne, bir insan yine evinin içerisinde ani bir şeklide hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı bir ölüm değildi. Kaldı ki yaşlı değildi. Sağlık geçmişi ile de sakın yorum yapmayın sayın yetkiler çünkü ne kadar kısa sürede atom hızı ile yakalandığı hastalığının da bilincindeyiz. Fakat ölümü ona bağlı değildi.



Evinde ölü bulunan genç insanlar. Her gün en az 1 tane bazen 2 tane bu ölümler gerçekleşiyor. Hala kimse neden ölüyor bu insanlara diye sormuyor. Sağlık bacağı size söylüyoruz ve Soruyoruz BU İNSANLAR NEDEN ÖLÜYOR?

Hadi bunların kaçta kaçı yasaklı madde kullanımı? Hadi yaşları 50 ve üzeri olanlara ne diyeceksiniz?

Süre gelen ezber....

KALP YETMEZLİĞİ...

Otopsi yapılmadan yapılan açıklama bu. Sonra otopsi yapılacak ve ya kronik bir hastalık diyecekler veya yine kalp yetmezliği ve krizi diyecekler.

En az ayda 1 kez bu konu ile ilğili yazılar yazıyoruz. Biz bıkmayız yazmaktan, sormaktan anlamak istemekten. Ama Sayın Sağlık bakanlığı hala cevap vermekten kaçıyor. Kimse inanmıyor sayın yetkiler bu insanların kalp yetmezliğin'den vefat ettiğine.

O kalpler bu güne kadar düzenli çalşıstı Ama ne hal hikmetse patır patır insanlar kalp krizi ve yetmezliğin'den ölüyor. Geçiniz Allah aşkına bunları. Kalp krizinin kabul edilir şekli vardır. Bu güne kadar bu kadar insan kaybının hepsine kalp krizi diyerek geçemezsiniz.



Özellikle pandemi sonrası vefat eden bu insanları bizlere ailelere kalp yetmezliği diyemezsiniz. Kusura bakmayın bizler görebilen, anlayabilen, sorgulayan ve hala hazırda şimdilik yaşayan insanlarız.

Pandemi öncesi istatistiklerde söylüyor bakınız bu kadar KALP KİRİZ VE YETMEZLİĞİ var mi? Yoktur tabi ki sizler çok daha iyi biliyorsunuz bunu.

İnsanlar oldukları yerde kalıyorlar. Ambulans dahi gidemiyor. Müdahaleye ulaşmadan insanlarımız yaşları fatketmeksizin vefat ediyor. Hiç mi ya hiç mi edişe duymuyorsunuz sayın yetkiler. Sayın sağlıktan sorumlu olanlar.

Gerçekleri konuşmanın, insanlara anlatmanın zamanı geldi ve geçiyor. Kalan insanlarımız için, gençlerimiz için, çocuklarımız için ve sağlık adına bunu yapmakla mükellefsiniz. Bu halk artık uyandı. Bu halk artık endişe içerisinde. Covıd saçmalığından bile bu kadar korkmadı bu insanlar.

İnsanlarımız traktör üzerinde, araç içerisinde hemde seyir halinde , evde yatakta, koltukta , markete aniden vafat ediyor. Bu kabul edilir bir durum mu sizce? Söylüyoruz anlatıyoruz, endişelerimiz dile getiriyoruz ama kimsenin bu konu ile ilğili yaptığı yapacağı hiç bir şey yok.

Bu ani ölüm diye atlandırdığınız olayların sizlerin başına gelme olasılığının ne kadar fazla olduğunun farkına mısınız sayın sağlık yetkileri? Size ölümsüzlüğü bulun demiyoruz bizlere bulaştırılan ve sonrasında yaşanan bu kayıplara bir dur demeniz gerektiğini ve kalan insanlarımızı korumanız dile getiriyorusuz.

Gerçekleri saklamak ile sadece bu kıyıma yardım ve yataklık ediyorsunuz. Hiç bir canlı bile isteye ölüme mahkum edilmez. Başta sağlık bakanlığı, hekimler, tabibler birliği hepinizin en birinci görevi bu ölümlerin sebebini doğru, düzğün ve bilimsel veriler ile tetkik edip halka açıklama yapmalısınız..

Bu sizlerin her şeyden önce İNSANLIK görevinizdir. Yarın sevdikleriniz, eşiniz, dostunuz hatta ve hatta evladınız aynı senaryo ile karşınıza gelirse ne yapacaksınız. Bu kadar görmezden gelinmez. Bu kadar saklanılmaz. Bu kadar ben duymadım bilmem ayağına yatılmaz.



Başka ülkelerde bir hayvanın hayatına verilen önemin nasıl olduğunu biliyorken ve görüyorken. Ne yazıktır ki bizim ülkemizde

GENÇ, YAŞLI , ÇOCUK HERKES ÖLÜYOR. FAKAT KİMSE ÖNLEM ALAMIYOR.

