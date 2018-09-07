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Ambulanslar yol bulmakta zorlandı

Hayvan üreticilerinin Lefkoşa’daki araçlı eylemi dün de devam etti.

07 Eylül 2018 Cuma 09:36
Ambulanslar yol bulmakta zorlandı

Havadis Gazetesi'nin haberine göre, Hayvan üreticilerinin Lefkoşa’daki araçlı eylemi dün de devam etti. Üreticilerin Kaymaklı Mezarlığı ile Bakanlık kavşağı arasındaki yola araçlarını park ederek yolu tıkaması Lefkoşa’da trafiği felç etti. 

Araçların cadde boyu, üstelik de gelişi güzel park halinde olması sebebi ile ambulanslar yol bulmakta zorlandı.

Polisin tüm çabalarına rağmen ambulansların geçişi güçlükle sağlandı.

Bir ambulans ise Gülenyüzler Anaokulu’nun bulunduğu sokağa ulaşmak için ters şeride geçmek zorunda kaldı. Kaynak/Havadis

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Anahtar Kelimeler:
AmbulansHayvancıEylem
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