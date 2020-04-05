Ambulanslarda ölüm riski

Nacak Gazetesinin haberine göre, Çangar Motors Ltd’nin getirdiği ambulanslarda kaymayı ve sarsıntıyı önleyici havalı süspansiyon sistemi ile kalp atışları ve tansiyonu ölçen depilatör sistemi yok. Bu sistemlerin olmayışı da ambulanslarda taşınan hastaların ölüm riskini artırıyor.

Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı’nın başvurusuyla Merkezi İhale Komisyonu’nun açtığı 12 ambulans satın alma ihalesi Rekabet Kurulu tarafından iptal edilirken, yine Sağlık Bakanlığı’nın başvurusuyla Merkezi İhale Komisyonu’nun bu kez elden ihale açması büyük tartışmalara neden oluyor. Elden açılan ihalelerde başvurular için 30 günlük süre verilirken, bu kez çok az bir süre verilmesi de dikkat çekti. Buna göre de başvurular Pazartesi günü yapılacak.

İLK İHALEDE NELER OLMUŞTU?

Merkezi İhale Komisyonu’nun geçtiğimiz yıl açtığı 12 ambulans satın alınması ihalesine Çangar Motors Ltd ile Artesa Ltd. başvururken, ihaleyi Çangar Motors Ltd’nin kazandığı açıklanmıştı. İhale kararının kesinleşmesi için 5 günlük süre geçmesi ve itirazların bu 5 gün içerisinde yapılması gerekirken, Çangar Motors bu 5 günlük süreyi beklemeden ihaleyi kesin olarak kazanmış gibi yurt dışından 12 ambulans getirdi.

REKABET KURULU HAREKETE GEÇİYOR

Beş günlük süre içerisinde yapılan itiraz ve şikayetler sonrasında ise Rekabet Kurulu söz konusu ihaleyi incelemeye aldı. Söz konusu ihaleyle ilgili olarak Merkezi İhale Komisyonu’na sunulan evrak ve belgeleri inceleyen Rekabet Kurulu, Çangar Motors Ltd’nin Merkezi İhaleye Komisyonunu sunduğu teknik şartnamelerin eksik ve yetersiz olduğunu tespit ederken, ihalenin ikinci şirkete verilmesine oy birliğiyle karar verdi. Bu karar sonrasında ise Çangar Motors, Rekabet Kurulu ile Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı hakkında dava açtı.

VAKIFLAR İDARESİ İHALESİZ OLARAK SATIN ALIYOR

Çangar Motors Ltd’nin, Rekabet Kurulu hakkında açtığı dava devam ederken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın olayından hemen sonra ise Vakıflar İdaresi ihaleye çıkmadan Çangar Motors’un elinde kaldığı konusu ambulanslardan 5’ini Sağlık Bakanlığı’na bağışlamak adı altında satın aldı. Vakıflar İdaresi bu 5 ambulansı ihaleye çıkmadan satın alırken, bunların yeterli donanımlara sahip olup olmadıklarına da bakılmadı. Bu satın alma da oldukça dikkat çekti.

İKİNCİ İHALE

Bu tartışmalar devam ederken, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, “ambulans ihtiyacı olduğunu” belirterek Merkezi İhale Komisyonu’na başvurdu. Merkezi İhale Komisyonu da 12 ambulans satın alınması için elde ihale açtı ve bu ihaleye başvuru için çok kısa bir süre verdi. Bu nedenle de ambulans tartışması yeniden alevlendi ve kamuoyunda büyük tepki oluştu.

ÇANGAR MOTORS MÜDÜRÜ HALİL DEPRELİ: “VAKIFLAR İHALESİZ OLARAK BİZDEN 5 AMBULANS ALDI”

Açılan ihale ve satın alınacak ambulanslarla ilgili olarak tepkiler devam ederken, SİM TV’de bir programa katılan Çangar Motors Ltd. Müdürü Halil Depreli, “Vakıflar İdaresi’nin ihalesiz olarak kendilerinden 5 ambulans satın aldığını ve parasını da ödediğini” açıkladı. İlk ihale ile ilgili olarak da Rekabet Kurulu’na yönelik saldırılarda bulunan Depreli, ilk ihalenin iptal edilmesi nedenlerini açıklamazken, “bizim ambulanslarımızı diğer şirketin ambulanslarından 13 bin Euro daha ucuz” demekle yetindi.

ARTESA DİREKTÖRÜ ŞABAN EMRE: “ÇANGAR’IN AMBULANSLARI ŞARTNAMEYE UYGUN DEĞİL”

Depreli’den sonra söz konusu programa katılan Artesa Ltd. Direktörü Şaban Emre ise çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Arada 13 bin Euroluk fark olduğunu kabul eden Emre, bunun nedenlerini de şöyle açıkladı;

“ İhale şartnamesine göre satın alınacak ambulansların tam donanımlı olması gerekir. İlk ihalede biz buna göre teklif verdik. Çangar Motors ise bu şartnameye göre teklif vermedi. Çangar Motors’un İhale Komisyonu’na verdiği belgeleri incelediğimizde de bunu gördük. Şartnameye göre ambulansların ön ve arka tekerleklerinde havalı süspansiyon sistemi olmalı ve bunun da İSP fren sistemine uyumlu olması lazım. İSP de kaymayı önleyici ve sarsıntıyı önleyici bir sistemdir. Bu fren sistem de sonradan garajlarda veya atölyelerde yapılamaz. Bu fabrikasyon olmalıdır. Bizim sunduğumuz ambulanslar da bu fren sistemi varken, Çangar Motors’un ambulanslarında bu sistem yok. Bu sistem pahalı olduğu için doğal olarak bizim teklifimiz daha yüksek oldu. Bu arada yine şartnameye göre ambulanslarda dehiplatör sistemi de olmalı. Oldukça pahalı olan bu sistem hastanın kalp atışları ile tansiyonunu ölçer. Bizim ambulanslarımızda bu sistem varken, Çangar Motors’un ambulanslarında bu sistem de yok. İşte bunlardan dolayı Çangar Motors’un sunduğu teklif düşüktü Şimdi de elden yeni bir ihale açıldı. 30 gün süre tanınması gerekirken, Pazartesi günü teklif beklerler. Hayatımda böyle bir ihale görmedim. Bu adrese teslim bir ihaledir.”

KAYNAK: NACAK GAZETESİ