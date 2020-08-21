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AMCA: “BİREYSEL DEĞİL, TOPLUMSAL DÜŞÜNMELİYİZ”

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Amca, son bir haftada krizin ciddi anlamda kendini göstermeye başladığını, bugüne kadar kriz önceki döneme ait işleri yaptıklarını, bundan sonrası için sıkıntılı günlerin kapıda olduğunu söyledi.

21 Ağustos 2020 Cuma 11:14
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AMCA: “BİREYSEL DEĞİL, TOPLUMSAL DÜŞÜNMELİYİZ”

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Amca, son bir haftada krizin ciddi anlamda kendini göstermeye başladığını, bugüne kadar kriz önceki döneme ait işleri yaptıklarını, bundan sonrası için sıkıntılı günlerin kapıda olduğunu söyledi.
Amca, KKTC ekonomisini ayakta tutan unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, en önemli unsurun yüksek öğrenim olduğunu ve öğrencilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte ekonomik açıdan ülkenin sarsıldığını söyledi.

“2020 kayıp bir yıl oldu”

Osman Amca, inşaat sektörü için 2020 yılının kayıp bir yıl olarak şimdiden görüldüğünü belirterek, 2020 yılında batmamak ve 2021 yılını görmek için mücadele etmek gerektiğini vurguladı. Amca, iş verenlere düşen görevin yeni konjonktüre en erken zamanda uyum sağlamak olduğunu belirterek, “Bu kar marjını aşağıya çekmek, belki küçülmek, yerel malzeme ve emekle yola devam etmek gibi bir şekilde piyasaya adapte olmamız gerekmektedir” diye konuştu.
Amca, ülkede bulunan iş kapasitesinin insanlara rahatlıkla yettiğini ifade ederek, “Elimizdeki işçiler bizi uzun bir süre daha çeker” ifadelerini kullandı. Amca, bireysel menfaatleri bir kenara bırakarak, toplumsal düşünmemiz gerektiğini belirterek, “Bir masaya oturup tüm sektörlerle birlikte adım adım ilerlememiz gerekiyor” dedi.

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