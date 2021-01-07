Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

AMCA: “BİZDE PROGRAM EKSİKLİĞİ VAR”

Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

07 Ocak 2021 Perşembe 10:10
462 Okunma
AMCA: “BİZDE PROGRAM EKSİKLİĞİ VAR”

ÖZEL HABER
Ülkeye gelecek olan işçilere karantina ücreti istendiğini söyleyen Amca, “Bir işçi getirebilmek için daha hiç çalışmadan 6 bin TL ödenmesi gerekiyor. Kimse işçi getiremiyor. Özel sektör ile kamuda çalışanın arasındaki fark nasıl uçurumsa. Özel sektörde esir gibi çalışan adamın maaşı asgari ücret, kamuda rahat çalışan da iki katı maaş alıyor. O yüzden kimse evladını istemez bu şartlarda çalıştırsın. İnsanlar borçlanır harçlanır ve evlatlarını okudur. Devlet tarafından programlanması lazım. Devlet bilgisayar uzmanlarına burs veriyor. İnsanlar da onu tercih ediyor. Oraya yığılma oluyor. Avrupa’da her şey programlıdır. Traktörü sürecek olan insanın eğitimi de programlıdır. Bizde her şey gelişigüzel yapılıyor. Bir de 18 yaş altında inşaatlarda çalışmak yasaktır. Ama bunu defalarca söylememize rağmen çözülemiyor. Ama küçük yaşta da almazsak kimseye işi öğretemiyoruz. Bu yaş oranını düşürmeliyiz. Yani daha küçük yaştaki kişileri, usta eğiticilerin yanlarına vererek, kontrollü ve güvenli şekilde çalışmalarını sağlamalıyız. Bir şekilde artık bunları ciddi ciddi oturup tartışmalıyız” dedi.

           

Anahtar Kelimeler:
Osman Amca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞAHALİ: “EKONOMİNİN ÇARKLARININ DÖNMESİ İÇİN ÇABA YOK”
ŞAHALİ: “EKONOMİNİN ÇARKLARININ DÖNMESİ İÇİN ÇABA YOK”
GÜRÇAĞ: “BİZİM AMACIMIZ TOPLUMA HİZMET OLMALI”
GÜRÇAĞ: “BİZİM AMACIMIZ TOPLUMA HİZMET OLMALI”
AMCAOĞLU: “YÜKSEK ÖĞRETİMİ AÇMANIN İLK SEBEBİ KALİTEDİR”
AMCAOĞLU: “YÜKSEK ÖĞRETİMİ AÇMANIN İLK SEBEBİ KALİTEDİR”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim