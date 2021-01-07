AMCA: “BİZDE PROGRAM EKSİKLİĞİ VAR”

ÖZEL HABER

Ülkeye gelecek olan işçilere karantina ücreti istendiğini söyleyen Amca, “Bir işçi getirebilmek için daha hiç çalışmadan 6 bin TL ödenmesi gerekiyor. Kimse işçi getiremiyor. Özel sektör ile kamuda çalışanın arasındaki fark nasıl uçurumsa. Özel sektörde esir gibi çalışan adamın maaşı asgari ücret, kamuda rahat çalışan da iki katı maaş alıyor. O yüzden kimse evladını istemez bu şartlarda çalıştırsın. İnsanlar borçlanır harçlanır ve evlatlarını okudur. Devlet tarafından programlanması lazım. Devlet bilgisayar uzmanlarına burs veriyor. İnsanlar da onu tercih ediyor. Oraya yığılma oluyor. Avrupa’da her şey programlıdır. Traktörü sürecek olan insanın eğitimi de programlıdır. Bizde her şey gelişigüzel yapılıyor. Bir de 18 yaş altında inşaatlarda çalışmak yasaktır. Ama bunu defalarca söylememize rağmen çözülemiyor. Ama küçük yaşta da almazsak kimseye işi öğretemiyoruz. Bu yaş oranını düşürmeliyiz. Yani daha küçük yaştaki kişileri, usta eğiticilerin yanlarına vererek, kontrollü ve güvenli şekilde çalışmalarını sağlamalıyız. Bir şekilde artık bunları ciddi ciddi oturup tartışmalıyız” dedi.