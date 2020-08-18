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AMCA: “GİRİŞ KAPILARI YANINDA KARANTİNA MERKEZLERİ OLMALI”

İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, ülkelerde üç tane lokomotif sektörün olduğunu, bu sektörlerin eğitim, inşaat ve turizm olarak sıralanabileceğini söyledi ve “Ülkeye turist gelmezse bir ayağımız kırık olacak. O yüzden gerekli çalışmalarla bu ülkeye turist getirilmeli” dedi.

18 Ağustos 2020 Salı 09:44
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AMCA: “GİRİŞ KAPILARI YANINDA KARANTİNA MERKEZLERİ OLMALI”

İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, ülkelerde üç tane lokomotif sektörün olduğunu, bu sektörlerin eğitim, inşaat ve turizm olarak sıralanabileceğini söyledi ve “Ülkeye turist gelmezse bir ayağımız kırık olacak. O yüzden gerekli çalışmalarla bu ülkeye turist getirilmeli” dedi.
    Yurtdışından gelen testlere güvenmediğini söyleyen Amca, bu ülkede ciddi testler yapmamız gerektiğini söyledi ve “Giriş kapılarının olduğu yerlerde birer karantina merkezi olması gerekiyor. Bu gelen kişilerin testlerini yapıp pozitif çıkan kişileri ülkelerine geri göndermek gerekiyor” dedi.
    Sınıflara ayrılan ülkeleri, programlı bir şekilde ülkeye almamız gerektiğini söyleyen Amca, “Turist gelecek olanlar başka bir kategori, işçi olarak gelenlerse başka bir kategori ile ülkeye alınarak test sayısına göre ülkeye gelmesi gerekiyor” dedi.
    Ekonomik olarak tüm halkın ciddi sıkıntı içinde olduğunu da vurgulayan Amca, tekrardan aynı krizi yaşamak istemediklerini söyledi.

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