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Amca: “Kesintilerin sebebi AKSA’ya borcumuzdur”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, elektrik kesintilerinin sebebinin hizmet alımı yapılan özel işletme Aksa’ya borçtan kaynaklandığını belirtti.

03 Haziran 2022 Cuma 21:17
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Amca: “Kesintilerin sebebi AKSA’ya borcumuzdur”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, elektrik kesintilerinin sebebinin hizmet alımı yapılan özel işletme Aksa’ya borçtan kaynaklandığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan ve “AKSA’da yer alan 8 santralden sadece biri çalışıyor” diyen Hasan Amca, ödemelere pazartesi günü başlanmasını ümit ettiklerini ifade etti.

KIB-TEK’in 10 santralinden 8’inin devrede olduğunu söylenen Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Amca, bir santralin arızalı olduğunu, bir diğerinin de bakıma alındığını ifade ederek, yarından sonra bir santralin daha devreye gireceği bilgisini verdi.

Kaynak:Yenidüzen

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