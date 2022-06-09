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Amca: Kişisel nedenlerle ayrılmak durumunda kaldım

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca görevden alındı, yerine Hasan Akyiğit atandı.

09 Haziran 2022 Perşembe 09:19
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Amca: Kişisel nedenlerle ayrılmak durumunda kaldım
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Görevden alınan Amca sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Amca açıklmasında “Maliye bakanı sayın Sunat Atun’un önerisiyle atandığım KIB-TEK yönetim kurulu başkanlığından kişisel nedenlerle ayrılmak durumunda kaldım” açıklamasını yaptı...

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Maliye bakanı sayın Sunat Atun’un önerisiyle atandığım KIB-TEK yönetim kurulu başkanlığından kişisel nedenlerle ayrılmak durumunda kaldım. 9 Hazirandan itibaren görevimden istifa ettiğimi ilgili bakana 8 Haziran öğle saatlerinde sunarak DAÜdeki görevime geri döndüm.

8 Haziran akşamı yapılan bakanlar kurulu toplantısında sayın Hasan Akyiğit başkanlığında yeni bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Beni bu göreve layık gören bakanımıza teşekkür eder, yeni yönetim kurulundaki arkadaşlara başarılar dilerim.

‪KIB-TEK’in sürekli yakın takip isteyen iş yoğunluğu nedeniyle bu görevi sürekli ve tam zamanlı bir Yönetim Kurulu Başkanının yapmasının daha uygun olacağı da bakanımızın bilgisine sunmuştum. Bakanımızın danışman olarak kendisiyle çalışmaya devam etme teklifine de ayrıca teşekkür ederim

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