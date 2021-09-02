Amcaoğlu: “20 yıldır kimsenin dokunmadığı tüzüğü değiştirdik”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanı Amcaoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) ülkenin yükseköğretiminin “önemli bir markası” olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, Bakanlığın DAÜ PER-SEN’in yetkili organlarıyla yaptığı istişareler ve çalışmalar sonucunda, 20 yıldır kimsenin dokunmadığı “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü”nde yapılması gereken değişiklikleri yaparak, yeni tüzüğü hayata geçirdiklerini söyledi.

“Böylesi önemli bir kurumda çalışanların haklarına yönelik yapılan bu tüzük değişikliğinin önemli olduğunu” ifade eden Amcaoğlu, 20 yıldan sonra “ilk kez ortaya çıkan ortak mutabakatın” hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

DAÜ Per-Sen Başkanı Erdal Altun da, yönetsel personelin kadro ve çalışma tüzüğünün 20 yıldır değiştirilmemiş olmasından dolayı personel ve kadrolarda “çok ciddi sıkıntılar” yaşandığına, tüzüğün üniversitenin “ihtiyaçlarına cevap veremediğine” işaret ederek, Bakan Amcaoğlu’nun ilgisi ve Bakanlar Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalar ile sorunun çözülmesi yönünde adım atıldığını söyledi.

Altun, Amcaoğlu’na DAÜ’ye gösterdiği ilgi ve tüzüğün geçmesinde verdiği destekten dolayı teşekkür etti.