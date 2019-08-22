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Amcaoğlu, Ağbal ile bir araya geldi

Amcaoğlu, temasları çerçevesinde dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile bir araya geldi. 

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:55
Amcaoğlu, Ağbal ile bir araya geldi

Ankara’da bulunan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, temasları çerçevesinde dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile bir araya geldi. 
Bakanlık açıklamasına göre baş başa gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki mali iş birliği olanakları ele alındı. 
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konuyla ilgili açıklamasında, Ağbal ile gerçekleştirilen görüşmenin önemli olduğunu kaydetti ve Ağbal’ın KKTC’de e-vergi otomasyon sisteminin hayata geçmesinde öncülük ettiğini söyledi. 
Görüşmede KKTC’de yapılması gerekenleri istişare ettiklerini kaydeden Maliye Bakanı Amcaoğlu, vergi, gümrük ve kamu maliyesinin genelini ilgilendiren konularda fikir alış verişinde bulunduklarını ifade etti. 
Amcaoğlu, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın Kıbrıs Türk halkının refahı için her türlü desteği yinelediğini kaydetti. 
Olgun Amcaoğlu, Ankara’daki temaslarını bugün de sürdürecek.

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Son Güncelleme: 22.08.2019 11:59
Anahtar Kelimeler:
Amcaoğlu AğbalHaberKıbrıs
Yorumlar
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vatandaş 2019-08-22 12:44:32

sonuç da parayı alabildinizmi?? hayır
eylülde hayat duracak kıbrısta ne yapacaksınız

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