Künye
Kıbrıs 16
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı

Amcaoğlu ailesinin acı günü!

Gönyeli’nin efsane muhtarı Selçuk Amcaoğlu bu sabah yaşama veda etti

06 Mart 2022 Pazar 10:29
718 Okunma
Amcaoğlu ailesinin acı günü!
banner108

Gönyeli’ye 1996 – 2006 yılları arasında muhtar olarak hizmet veren, eski mücahit ve mukavemetçilerden Selçuk Amcaoğlu (85), bu sabah 05.00 sularında yaşamını yitirdi.

Altı çocuk ve 13 torun sahibi olan Selçuk Amcaoğlu, maliye ve eğitim eski bakanlarımızdan UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun S. Amcaoğlu’nun babası, yine eski bakanlardan Ali Çetin Amcaoğlu’nun ve 1974 şehitlerimizden Hüseyin Amcaoğlu’nun ağabeyiydi.

Gönyeli’deki evinde yaşama veda eden Selçuk Amcaoğlu, aynı köyde 1937 yılında doğdu.

Selçuk Amcaoğlu, eşi Fatma Amcaoğlu’nu dört yıl önce kaybetmişti.

Selçuk Amcaoğlu’nun cenazesi yarın saat 11.00’de Gönyeli Kabristanlığı’nda kılınacak namaz sonrası aynı kabristanlıkta toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Selçuk Amcaoğl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Selçuk Amcaoğlu için taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Selçuk Amcaoğlu için taziye mesajı yayımladı
ZMO, tarımsal ve hayvansal üretimin düşeceği uyarısında bulundu
ZMO, tarımsal ve hayvansal üretimin düşeceği uyarısında bulundu
Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, MS farkındalık ayı dolayısıyla yürüyüş düzenledi
Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, MS farkındalık ayı dolayısıyla yürüyüş düzenledi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim