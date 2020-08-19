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Amcaoğlu: “Akaryakıta zam yok”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:25
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Amcaoğlu: “Akaryakıta zam yok”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi.

Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarının, değiştirilmiş şekliyle 33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası altında yayımlanan 2001 Petrol Ürünlerinin Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük gereği her on beş günün ithal parite fiyatları ortalaması alınarak belirlenmekte olduğuna dikkati çekerek, “Bir önceki fiyatlandırma dönemi olan 30 Temmuz 2020 tarihinden bugüne kadar, özellikle döviz artışından ve küçük çapta petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı petrol pompa fiyatlarında artış olması gerekiyordu, ancak bunun fiyatlara yansıtılmayarak fiyat artışı yapılmamıştır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ZamAkaryakıt
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