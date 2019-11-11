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Amcaoğlu, AKSA’ya ait jeneratör konusunda yazılı açıklama yaptı

11 Kasım 2019 Pazartesi 20:14
Amcaoğlu, AKSA’ya ait jeneratör konusunda yazılı açıklama yaptı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, AKSA Enerji Üretim A.Ş’nin önceki hükümetler döneminde, Adaport ile yaptığı anlaşma gereği, jeneratörle ilgili bir ödeme yapmak zorunda kaldığını, ikinci bir ödeme yapmasının haksızlık olacağından, bağışlanması yönüne gidildiğini belirtti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Meclis kürsüsünde bugün gündeme getirilen AKSA Enerji Üretim A.Ş’ne ait jeneratör konusunda yaptığı yazılı açıklamada, “Ortada bir hata varsa, bu hatanın hükümetimiz ya da bakanlığımıza ait olmadığı açıktır” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, AKSA Enerji Üretim A.Ş’ne ait jeneratörün, 23 Mart 2017 tarihinde ithal izninin alındığını, 26 Mart 2017 tarihinde ülkeye getirildiğini, 400 ton civarında ağırlığa sahip jeneratörün, liman rıhtım alanına zarar verebileceği düşünülerek, 11 Nisan 2017 tarihinde Liman Dairesi tarafından Adaport isimli şirkete kiralanmış olan alana aktarıldığını belirtti.

Amcaoğlu, AKSA şirketi ile Adaport arasında, jeneratörün ilgili alanda bekletilmesi amacıyla sözleşme imzalandığını ve bu amaçla AKSA’nın, Adaport’a günde 140 Amerikan Doları, ayrıca günlük 15 + 1 TL/kws elektrik ücreti ödenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.
 

Amcaoğlu şöyle devam etti: 
“Daha önce Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü’nün de açıkladığı gibi, ‘Gümrük alan ve ambarlarında bekleyen mallara uygulanacak Ambar Ücretleri; Gümrük ve İstihsal Yasası’na ek III.Cetvel’de belirlenmiştir.’

Bu cetvelin 6. Maddesi, şöyledir: 
‘İthalat ve ihracatta malı gönderenin ve gönderilenin, depo edenin, mal sahibinin veya temsilcisinin hatasından veya ihmalinden doğan bir neden teşkil etmemesi koşuluyla, Gümrük Müdürü bazı özel hususlarda ve ithalatta on günden az olmayan bir süre için ödenecek veya ödenmiş bulunan ambar ücretinin yüzde 75’ini aşmayan bir indirime veya tümünün bağışlanmasına izin verebilir’ hükmüne sahiptir.’ ”

Aksa’nın, 11 Nisan 2019 tarihinde, geçmiş hükümet döneminde, müdürlüğe başvuru yaparak, konu jeneratörü ihraç edeceğini, oluşan ardiye / ambar ücretinin kendi hata veya ihmallerinden kaynaklanmadığını belirterek, bağışlanması talebinde bulunduğunu kaydeden Amcaoğlu, “AKSA, bizden önceki hükümetler döneminde, Adaport ile yaptığı anlaşma gereği, jeneratörle ilgili bir ödeme yapmak zorunda kalmıştır” ifadelerini kullandı.

İlgili jeneratörün Adaport alanına aktarılmasına UBP-HP Hükümeti’nin karar vermediğini belirten Amcaoğlu, “Ancak ücretin bağışlanması hususu Bakanlar Kurulumuzda gündeme getirilmiştir ve bizden kaynaklanmayan bir hatanın ortadan kaldırılması, ilgili şirketin hiç bir kusuru yokken, aynı jeneratör için ikinci bir ödeme yapması gerçek bir haksızlık olacağından, bağışlanması yönüne gidilmiştir. Ortada bir hata varsa, bu hatanın hükümetimiz ya da bakanlığımıza ait olmadığı açıktır” ifadelerine yer verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluAKSAAKSA Enerji Üretim A.ŞHaberGündemKıbrıs
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Solar sistem 2019-11-11 22:21:27

Çağ sürdürülebilir enerji çağıdır. Solar ve rüzgar enerjilerine geçiş yapmalısınız. Kıbrıs rn fazla güneş alan ülkelerdendir. Bu teknecikten de aksa dan da vazgeçin artık. Verdiğiniz paraya yazık..

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Misafir Avatar
Ahmet 2019-11-11 23:04:34 @Solar sistem

E be gardaş bunlar bu işleri yapmazlarsa gadagulli nereden gelecek..Umurlarındamı memleket...

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