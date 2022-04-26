Amcaoğlu, alkollü içki fonları üzerindeki değişikliklere açıklık getirdi

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan 2022 Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolüne dikkat çeken Amcaoğlu, 4 milyar 250 milyon TL’lik bir kaynak aktarımın olduğunu kaydetti.

Bütçede yüzde 34’lük bir açık olduğunu da belirten Amcaoğlu, “Yaklaşık 1 buçuk milyon TL’si bütçe açığı, kalan açık ise protokolden temin edilecek olan kısım” dedi.

Amcaoğlu, aylık gelirin artma noktasında olduğunu ve bu ay yaklaşık olarak 1 milyar TL gelir elde edileceğini de söyledi.

PRİM DESTEK ÖDEMELERİ

İşverene verilen prim desteklerinin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, Ocak ve Şubat aylarında aktif çalışan sayısının 113 bin 795’ten 107 bin 98’e düştüğünü, şu anda ise 6 bin 500’e yakın bir artış olduğunu ve yeniden eski seviyesine yaklaştığını kaydetti, “3 çalışan bir emekliyi ödeyecek noktasına geldik” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, prim destek ödemelerinin 6 aylık süresinin dolması halinde yeniden değerlendirileceğini ve ihtiyaç var ise devam edebileceğini de kaydetti.

13. MAAŞLAR VE HAYAT PAHALILIĞI

Yeniden Türkiye Cumhuriyet ile imzalanan protokole işaret eden Olgun Amcaoğlu, “13. maaşlarla ve hayat pahalılığıyla ilgili herhangi bir şey söylenmediğini biliyorum. ‘Ekonomik şartlarınız el veriyorsa hayat pahalılığı ve 13. maaşları ödeyin’ denildiğini biliyorum. Bütçeye de 500 milyon TL’lik bir katkı koyuldu” diye konuştu.

Amcaoğlu, “Buradaki karar bize ait olmalıdır. Gelirlerimizi artırıyorsak, alım gücünü de artırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

FOREX, SANAL ŞANS OYUNLARI VE KRİPTO PARA YASALARI EKİM’DE MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINACAK

Forex Yasası, Sanal Şans Oyunları Yasası ve Kripto Para Yasası’na dikkat çeken Maliye Bakanı Amcaoğlu, bu üç yasanın önemine işaret etti, “1 yılda yaklaşık 1 milyar Euroluk ekstra bir gelire sebep olacaklar” dedi.

Ekim ayına kadar bu üç yasanın Meclisten geçmesini hedeflediklerini de kaydeden Amcaoğlu, “Doğru hedefe ulaşabilmek adına kendimize zaman tanımalıyız... Gerekli çalışmalar yapılıyor, merak etmeyin” diye konuştu.

“10 YILDIR AYNI ŞEYLER YAZILIYOR”

Protokolde birtakım yanlış yazılmaların söz konusu olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, eski Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş’ın açıklamalarına işaret etti, şöyle devam etti:

“Serdar Denktaş ağabeyimizin dediği gibi protokolde absürt bir şey görmedim. Taslağını okudum. 10 yıldır aynı şeyler yazılıyor, çok farklı bir şey yok. Bir önceki protokolde ne varsa aşağı yukarı aynı şeyler bunda da var.”

“3 GÜN İÇERİSİNDE KAMU MALİYESİNE 100 MİLYON TL GİRDİ OLACAK”

Alkollü içki fonları üzerinde bugün yapılan değişikliklere de açıklık getiren Amcaoğlu, yeni fiyatları şöyle aktardı:

“İthal bira 3 TL’den 15 TL’ye çıkarılmıştı 5 TL’ye indirdik. Fıçı bira 3,5 TL’den 17,5 TL’ye çıkarılmıştı 6 TL’ye indirdik. Şarap 4 TL’den 20 TL’ye çıkarılmıştı biz 5 TL’ye çektik. İthal alkol ise 13 TL’den 50 TL’ye çıkarılmıştı biz 25 TL yaptık. Yerli üretim olan alkollü içkiler ise 3 TL’den 30 TL’ye çıkarılmıştı biz 10 TL’ye düşürdük. Alkol oranı yüzde 10 olan içkileri ise 10 TL civarında bıraktık.”

Amcaoğlu, Bu yapılan değişikliklerle birlikte 3 gün içerisinde kamu maliyesine 100 milyon TL civarında bir girdi olacağını da aktardı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI