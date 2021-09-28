Amcaoğlu Ankara’da

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, temasları doğrultusunda TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birer görüşme gerçekleştirecek.

Olgun Amcaoğlu ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar’ı da ziyaret edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu’na Ankara temasları sırasında Müsteşarı Aytunç Şirket, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler eşlik edecek.





