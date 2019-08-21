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Amcaoğlu Ankara’da

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
Amcaoğlu Ankara’da

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ankara’ya gitti.

Bakan Amcaoğlu’nu Esenboğa Havalimanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer yetkililer karşıladı.

Amcaoğlu, Ankara temaslarına ilişkin BRT’ye değerlendirmede bulundu.
Ankara’ya gidiş sebeplerinin Ekonomik Mali İşbirliği Protokolü’nün sektörler arası dağılımı, şekillenmesi ve finansal kaynakların aktarılmasıyla alakalı görüşmeler yapılması olduğunu aktaran Bakan Amcaoğlu, ülkenin reel sektörünün altyapılarına hem de savunma başlığı altındaki ihtiyacı olan birimlerde finansal kaynak aktarılmasıyla alakalı temaslar kurmalarının kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti.

“Günün sonunda her zaman Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarıyla istişare ettikten sonra hem 2019 yılındaki gelmesi düşünülen 750 milyonluk kaynağın ne şekilde aktarılacağı hem de 2020 – 2021 – 2022 yıllarına ait üç yıllık Ekonomik Mali İşbirliği Protokolünün görüşmelerinin ne zaman başlayacağı ile alakalı görüşmeler yapıp Ada’ya tekrar dönmektir. ”
Bu konuları en iyi şekilde gerçekleştirip yine hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecekteki ihtiyaçlarının ne şekilde karşılanacağı ile alakalı Ekonomik Mali İşbirliği Protokollerinin de şekilenmesine olanak sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Amcaoğlu’na Ankara programında eşlik eden Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, bugün saat 14.00’te Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ile toplantı yapacak.

BRT-ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraAmcaoğlu
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