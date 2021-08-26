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Amcaoğlu: Arıklı’ya teessüflerimi iletiyorum

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

26 Ağustos 2021 Perşembe 12:09
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Amcaoğlu: Arıklı’ya teessüflerimi iletiyorum

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sorulan bir soru üzerine 17 TL’lik tüp zammı hakkında konuşan Amcaoğlu, “Tüp, petrol gibi denetimli mal kapsamında olmadığı için sorumluluk Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndadır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın sanki zammı hükümet yapmış gibi ve sorumluluğun hükümette olduğu yönündeki açıklamaları çok manidar” dedi. Amcaoğlu, “Tüp gazı ülkeye getirmekle yetkili kişiler var. Ama bu hükümetin ve kabinenin Milli Eğitim Bakanı olarak şunu söylemek isterim ki, o zammın nasıl olduğundan ve kimin yaptığından haberim yok. Bakan çıkıp açıklama yapmış. Buradan da ona teessüflerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ı Olgun AmcaoğluÇiğdem AydınTüpZamErhan Arıklı
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