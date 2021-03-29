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AMCAOĞLU: “AŞILAMA İLE DİĞER SINIFLARIMIZ DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında soruları yanıtladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 10:21
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AMCAOĞLU: “AŞILAMA İLE DİĞER SINIFLARIMIZ DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK”

GÜNDEM KIBRIS

12’nci sınıfların bugün gerekli tedbirler alınarak okullarında yüz yüze eğitime başladığını söyleyen Amcaoğlu, “12’nci sınıflarımızın üniversite sınavlarına hazırlık safhaları var. O yüzden böyle bir karar ürettik. Aşılama ile diğer sınıflarımız da yüz yüze eğitime başlayacaktır. Önceliğimiz sağlıktır” dedi.

Kütüphane Haftası dolayısıyla da açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, “Gazi Mağusa Belediyesi’ne önceki gün kitaplarımızı gönderdik. Diğer yerel yönetimlerimizden de talepler geldikçe oralara kitaplarımızı ulaştırıyoruz. Amacımız, bu kitapların her bölgeye ulaşması ve insanlarımızın da gidip alarak, daha fazla okumasıdır. Böylelikle okuma alışkanlıklarımızı daha yukarılara çıkartacağız” dedi.

Son Güncelleme: 29.03.2021 10:43
Anahtar Kelimeler:
Olgun Amcaoğlu
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