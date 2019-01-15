Amcaoğlu: “Başınızı ellerinizin arasına alın ve düşünün”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.40’ta başlayan toplantıda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Toplantının bilgiye sunuş kısmında, UBP Milletvekili Ali Pilli’nin Meclis Genel Kurulu gündeminde bulunan hali arazilerle ilgili sözlü soruya çevrilen yazılı sorusunu geri çektiğine ilişkin tezkeresi okundu.



AMCAOĞLU MALİ KONULARDA KONUŞTU

Güncel konuşmalarda ilk sözü UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu aldı. “Mali Konular” üzerine konuşan Amcaoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ü andı, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin eşini kaybetmesinden ötürü acısını paylaştığını vurguladı, rahmet diledi.

Amcaoğlu, ülkede ekonomik ve mali konularda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, Maliye’ye yönelik sorularına net bir cevap alamadığını, bu konuda rakamlarla daha net bilgiler verilmesini beklediğini kaydetti.



Bütçeden maddeler okuyan ve Kıb-Tek’e değinen Amcaoğlu, bütçe açıklarının kapatılması ile ilgili bir madde yer almamasına rağmen kurumda görev zararlarının kapatıldığını ve Kıb-Tek’in 120 milyon TL’lik görev zararına uğratıldığını anlattı.

Amcaoğlu, geçmiş döneme dair bilgiler vererek, sadece Kıb-Tek’te yapılan bir yanlışla kamu maliyesinin büyük bir yük altına girdiğini belirtti. Amcaoğlu, 55 milyon TL de hayat pahalılığı zararı ile bu rakam birleştirildiğinde 175 milyon TL açık yaratıldığını işaret ederek, hükümetin kamu maliyesini çökertmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Olgun Amcaoğlu, hükümetin mali protokolü en erken zamanda hazırlaması ve ülkede altyapı, tarım, eğitim, sağlık alanlarında gereken adımları geciktirmeden atması gerektiğini ifade ederek, kaybedilen zamanın halkın zararına olduğunu kaydetti.

Mali düzenin kurulması ve projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, aksi halde 3 yıllık programın geciktirilmesiyle Maliye’nin dizlerinin üzerine çökmesine ve ülkenin geleceğine çok büyük bir darbe vurulmasına sebep olunacağı uyarısında bulundu.

Hükümete yönelik elektrik, turizm, sağlık, eğitim ve altyapı konularında eleştirilerde bulunan Amcaoğlu, ülkede geri gidilmemesi ve düzenli bir şekilde altyapıda, enerjide gelişim sağlanabilmesi için kamu maliyesinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Hükümete bazı işleri gününde yapma çağrısında bulunan Amcaoğlu, kamu maliyesinin devamlılığının önemine de işaret etti.

Zamları eleştiren ve hükümetin haksız yüzde 30’luk zamlar yaptığını savunan Amcaoğlu, hükümetin görevinin zam yapmak değil halkının refahını yükseltmek, göç etmesinin önüne geçmek olduğunu vurguladı.

Hükümete “başınızı ellerinizin arasına alın ve düşünün” diye seslenen Amcaoğlu, hükümeti halkının evlerine göz dikmekle suçladı.