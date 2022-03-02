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Amcaoğlu: ‘Belediyeler Reformu’ bir an önce hayata geçirilmeli

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Belediyeler Reformunun önemine dikkat çekerek, bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

02 Mart 2022 Çarşamba 18:42
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Amcaoğlu: ‘Belediyeler Reformu’ bir an önce hayata geçirilmeli
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Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, Belediyeler Reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin birleştirilerek, sayılarının 12’ye düşürülmesine hedeflenmesine işaret eden Amcaoğlu, burada sadece sayıya odaklanmanın doğru olmadığını, sayının ayrı bir tartışma konusu olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile 2006-2008 yılında imzalanan bir anlaşmada bu konunun yer aldığına dikkat çeken Amcaoğlu, 14 yıl geçmiş olmasına rağmen hayata geçirilemediğini belirtti.

“Belediyelerin içinde bulunduğu mali çıkmazlarlar karşı karşıyayız” diyen Amcaoğlu, yoğun bir çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Amcaoğlu, “Hem muhalefetin hem de iktidarın iş birliği içerisinde olması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerden önce birtakım yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Başbakanlık Müsteşarı Amcaoğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ortaya attığı bu önerinin önemli bir fırsat olduğunu belirtti. 

Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi’nin ise mevcut yapısının korunması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

“Reformun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” diyen Amcaoğlu, hükümetin güvenoyu almasının ardından zor bir sürecin kendilerini beklediğini ve radikal kararlar alınması gerektiğine işaret etti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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