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Amcaoğlu: "Bir kitaptan silmekle, Atatürk adı ortadan kalkmaz"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Güney Kıbrıs’taki okullarda okutulacak olan bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili sayfanın yırtılması talimatını verenlere tepki gösterdi.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:16
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Amcaoğlu: "Bir kitaptan silmekle, Atatürk adı ortadan kalkmaz"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, bu talimatın ve tavrın cehaletin ve çağ dışılığın göstergesi, düşmanlığın ve kompleksin en derini olduğunu vurguladı.

Atatürk’ü kitaplardan, sayfalardan silebilirler. Ama, Yüce Türk Ulusu’nun, Dünya’ya mal olmuş önderini, insanlığın gönlünden silmeleri imkansızdır” diyen Amcaoğlu, açıklamasında şunları belirtti:

“Onların kompleksi buradan kaynaklanmaktadır. Çünkü iyi biliyorlar ki; bir kitaptan silmekle, Atatürk adı ortadan kalkmaz.

Soruyorum; tarihi, yaşanmış gerçekleri, Büyük Önder’i sayfa yırtarak var olmamış mı kabul ettirecekler? Sayfa yırtılınca Türk Tarihi’ni yazdıran Atatürk’ü, Rum gençleri,  Rum çocukları öğrenemeyecek mi? Çok cahilce, çağ dışı ve düşmanlık kokan bir tavır söz konusudur. Şiddetle kınıyorum.”

Son Güncelleme: 09.09.2021 10:19
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluGüney KıbrıAtatürk
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