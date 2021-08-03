Amcaoğlu: Bulaş protokolü yakında açıklanacak…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 13 Eylül’de ilköğretimde, 14 Eylül’de ise orta eğitimde okulların açılacağını, geçen yılın kayıplarını gidermek için ise pazartesi ve perşembe günleri öğleden sonra ders yapılacağını açıkladı.

Ekim ayına kadar telafilerin yapılması konusunda çalışma yaptıklarını ifade eden Amcaoğlu, Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Tabipler Birliği ve sendikalarla görüşmeler yaparak, ortak akılla kararlar alacaklarını kaydetti.

Gerekli önlemler alınarak, 25- 30 kişilik sınıflarda ders yapılabileceğini belirten Amcaoğlu, “Yüz yüze eğitime sorunsuz başlamak için titiz bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Bulaş protokolü ile ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten Amcaoğlu, temaslıların tespit edilmesi ve okula geri dönüşünün nasıl olacağının belirleneceğini, görev ve sorumlulukların belli olacağını kaydetti.

“Titiz bir şekilde çalışıyoruz”

Olgun Amcaoğlu, eğitimin yüz yüze başlamasıyla ilgili titiz bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Amcaoğlu, Başbakan Ersan Saner’in 6 Eylül’de okulların açılacağını açıkladığını ancak okulların açılma tarihinin bir hafta sonraya kayacağını ifade etti.

“13 Eylül’de ilköğretim açılacak”

Atama sınavlarının yapıldığını ve ağustos ayında öğretmenlik sınavlarının yapılacağını belirte Amcaoğlu, “160 öğretmen için sınav yapılacak. Görev yerleri belirlenecek. Okulların öğretmensiz açılmaması için bir hafta erteledik. 13 Eylül’de ilköğretim açılacak. 14 Eylül’de orta eğitim ve özel okullar açılacak. Açmak için açmak değil, sorunsuz açmak istiyoruz” dedi.

“Müdür ve müdür muavinliği sınavları da yapıldı”

Amcaoğlu, pandemiden dolayı nisanda yapılması gereken öğretmenlerin sınavlarının ertelendiğini belirterek, “Sınavlar ve görevlendirmeler yapıldıktan sonra okullar açılacak” diye konuştu. Amcaoğlu, Müdür ve müdür muavinliği sınavlarının da yapıldığına dikkat çekti.

“Özel sektörün desteğiyle okul yatırımları sürüyor”

Öğrencilerin 25 kişilik sınıflarda ders yapılabilmesi için ülke genelinde okul yatırımlarının devam ettiğini aktaran Amcaoğlu, “Yıllarca okullara yatırım yapılmıyordu, göreve gelince 16 okul ve iki özel eğitim merkezinin inşaatına başladık. Gönyeli Yenikent’te Günsel ailesinin yaptırdığı İlkokul 15 Ağustosta açılacak. Orta eğitime hizmet edecek olan Meral Vedat Ertüngü Okulu da kasım ayında hizmete girecek. Diğer okullardaki öğrenciler bu okullara nakledilerek sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılacak. Ülkede finansman kaynağı yoksa özel sektörden yararlanabilir” ifadelerini kullandı.

“Ekim ayına kadar telafiler yapılacak”

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Tabipler Birliği ve sendikalarla görüşmeler yapıldığından bahseden Amcaoğlu, gerekli önlemler alınarak, 25- 30 kişilik sınıflarda ders yapılabileceğini söyledi.

Amcaoğlu, “Eğitim uzmanlarımızla birlikte ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Ekim ayına kadar telafilerin yapılması konusunda çalışma yapıyoruz. Kayıplarla ilgili pazartesi ve perşembe günleri öğleden sonra eğitimler yapılacak, uzmanlar telafi programları hazırladı, yakında toplumla paylaşılacak” dedi. Gelen bir soru üzerine ilk etapta cumartesi günleri eğitim düşünülmediğini söyledi.

“Okullarla ilgili kararı sağlık bakanlığı verir”

İzleyiciler tarafından yapılan “okulların yüz yüze eğitime geçen yıl açılmamasıyla ilgili” eleştirileri cevaplandıran Amcaoğlu, “Okulların kapanması ve açılmasını kararını veren Sağlık Bakanlığıdır. Biz bakanlık olarak eğitim için gereken altyapıyı istenilen noktaya getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bulaş protokolü ile ilgili çalışma hazır”

Okullar açıldıktan sonra ne yapılacağını görüştüklerine dikkat çeken Amcaoğlu, “Bulaş protokolü ile ilgili çalışma hazır. Örneğin protokolde, yakın temaslılar ve düşük riskli temaslılarla ilgili taslak proje hazır. Temaslıların tespit edilmesi ve okula geri dönüşün nasıl olacağı belirlenecek. Görev ve sorumluluklar belli olacak” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: HABER KIBRIS