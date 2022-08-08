Amcaoğlu: Çanakkale Zaferi neyse, bizler için de Erenköy Direnişi odur

Bakan Amcaoğlu’nun Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesindeki efsane direnişi gerçekleştirenleri andığı mesajı şöyle:

“Büyük Türk ulusu için Çanakkale Zaferi neyse, bizler için de Erenköy Direnişi odur. Bu direniş bir destandır. Bu destan, Kıbrıs Türkü’nün gerektiğinde bir olabildiğinin en önemli örneğidir.

Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesindeki bu efsane direnişi gerçekleştirenleri saygıyla selamlarken; en başta şehitlerimiz olmak üzere, yaşamını yitiren tüm mücahitlere Allah’tan rahmet; hayatta olan gazilerimize de sağlık ve huzur dolu nice yıllar dilerim.”