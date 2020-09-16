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Amcaoğlu: "Çocuklarımız tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KDV oranının düşürülmesinden ötürü uzaktan eğitim sürecinde çocukları tablet ve bilgisayarları daha ucuza elde edebileceklerini söyledi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 16:30
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Amcaoğlu: "Çocuklarımız tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “tüm çocuklarımız daha uygun fiyata bu ürünlere ulaşabilsin diye dizüstü bilgisayar ve tabletlerde yüzde 16’lık KDV oranı 1 Ekim 2020’de yürürlüğe girecek şekilde sıfırlanmıştır, stopaj vergisi de yüzde 1’e indirilmiştir” dedi.

Amcaoğlu, pandemi dönemi boyunca bakanlığın tüm dairelerindeki personelin işleri aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak çalıştıklarını hatırlatırken, Dünya’yı hem sağlık hem de ekonomik anlamda olumsuz etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını süresince, Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbir kararları kapsamında, özellikle çocuklarımızın bilgisayar ve tablet gibi uzaktan eğitim araçlarına daha ucuza erişimini sağlamak için de çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Bu konu üzerinde gerek şahsının, gerekse tüm bakan arkadaşlarının hassasiyetle durduğuna dikkat çeken Bakan Amcaoğlu, “önce sağlık diyoruz ama çocuklarımızın eğitiminin aksamaması ve ekonominin en az zararla bu sıkıntılı süreci atlatabilmesi adına gayretlerini artırarak çalışmayı sürdürmekteyiz; bu noktada Anavatan Türkiye’nin de yanımızda olması en büyük güvencemizdir” dedi.

Amcaoğlu, 1 Ekim 2020’den geçerli olmak üzere, dizüstü bilgisayar ve tabletlerde KDV oranının yüzde 16’dan sıfıra; yüzde 4’lük stopajın ise yüzde 1’e indirildiğini söyledi.

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